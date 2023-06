Nad Bělou pod Bezdězem se budou vznášet horkovzdušné balóny. Od čtvrtka až do neděle se tu koná 21. Bělské balónové hemžení. Letošní ročník je navíc spojen se setkáním zástupců měst a obcí, které mají ve svém názvu slovo Bělá.

Na čtvrtek 8. června od 19 hodin a pátek 9. června od 5.30 hodin jsou v plánu volné lety balónů. V pátek večer pak od 19 hodin na hřišti U háječku přijde na řadu první soutěžní let.

Hlavní program je připraven na sobotu. Od 19 hodin je v plánu večerní vzlet z náměstí a hřiště U háječku, přičemž půjde o druhý soutěžní let. Sobotní program však bude mnohem bohatší. Letošní balónové hemžení se totiž protne s akcí Není Bělá jako Bělá, tedy setkáním zástupců měst a obcí s názvem Bělá.

Setkání začne v sobotu 10. června dopoledne na nádvoří bělského Zámku. V 11 hodin zde bude zahájena hra „O poklad klíčnice Markéty“. Dále na návštěvníky čekají tematické prohlídky zámku zdarma. V 15 hodin pak začne koncert skupiny Staropražští pardálové, poté vystoupí písničkář David Šitavanc. Na programu jsou i humorné scénky z jednotlivých obcí.

Od 16 hodin bude setkání probíhat na Masarykově náměstí. K vidění zde bude upoutaný balón a také výstava historických traktorů.

V 16.30 zahraje skupina The Heretic. Od 19.30 vystoupí rocková skupina OPTIMIC. Ve 22 hodin celý program uzavře ohnivá show. Návštěvníci se mohou těšit na hořákovou show balonářů, tentokrát na hudbu Bohemian Rhapsody od skupiny Queen.

V Boleslavi soutěžili mladí cyklisté. Dohlíželi na ně městští strážníci

Neděle pak v rámci Bělského balónového hemžení bude patřit rannímu volnému letu balónů po okolí Bělé. Pořadatelé akce však upozorňují, že časy jsou pouze orientační. „Jelikož balonovému létání vládne počasí a ne organizátor, mohou se startovní místa a časy měnit,“ stojí v pozvánce.

Program Bělského balónového hemžení

Čtvrtek 8. 6.

19.00: Volný let horkovzdušných balónů, vzlet z okolí Bělé pod Bezdězem



Pátek 9. 6.

5.30: Vzlet horkovzdušných balónů z okolí Bělé pod Bezdězem

19.00: Vzlet horkovzdušných balónů, hřiště U háječku, Bělá pod Bezdězem, soutěžní let



Sobota 10. 6.

5.30: Vzlet horkovzdušných balónů z okolí Bělé pod Bezdězem

16.00: Upoutaný balón, Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem, výstava historických traktorů

19.00: Vzlet horkovzdušných balónů z hřiště „U háječku“ a Masarykova náměstí, Bělá pod Bezdězem, soutěžní let

22.00: Ohnivá show na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem



Neděle 11. 6.

5.30: Volný let horkovzdušných balónů, vzlet z okolí Bělé pod Bezdězem