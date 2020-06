Proběhla tam kompletní rekonstrukce, v prostorách jsou nové rozvody elektřiny, zábradlí a přibylo také druhé okénko, aby se netvořila fronta. Novým provozovatelem Věchýtku je Václav Renza.

Samotný bazén láká na příjemnou vodu z místního potůčku. „Koupaliště jsme otevřeli na začátku tohoto týdne. Před sezonou se čistil potok, opravovaly se toalety, stavěl se nový plot. A máme také novou zmrzlinu,“ popsal všechny novinky starosta Bělé pod Bezdězem Jaroslav Verner.

Do budoucna pak místní radnice počítá s větší rekonstrukcí bazénu, ve kterém by mohly přibýt nejen různé zábavní, ale také sportovní prvky. Koupaliště by si však mělo dále zachovat svůj ráz prvorepublikové plovárny.