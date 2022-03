„V dobách stoupajících nákladů na energie chceme být oporou našim obyvatelům a snažíme se nezdražovat námi provozované služby. V bazénu na Štěpánce proto zachováváme ceník ve stejné výši jako v minulém roce, zároveň pro nás byl podkladem pro tvorbu ceníku v nově otevřeném bazénu v sokolovně. Například hodina plavání s MB kartou stojí dospělého 60 korun, což mi přijde velmi příznivé,“ řekl první náměstek primátora Jiří Bouška. Oba bazény spravuje Městská společnost sportovní a rekreační areály Mladá Boleslav.

S výsledkem rozsáhlé rekonstrukce původního boleslavského bazénu je spokojen i primátor Raduan Nwelati. „Na výslednou podobu můžeme být pyšní. Jsem rád, že díky spuštění druhého provozu významně rozšiřujeme kapacity plavání v našem městě,“ poznamenal.

Lákadlem by měl být bazén v sokolovně především pro ty, kteří si chtějí užívat rekreační koupání. Právě těmto zájemcům by měl sloužit ve všedních dnech v době od 14 do 22 hodin. Dopoledne by měly bazén využívat školáci pro výuku plavání. O víkendech bude bazén veřejnosti otevřen od 8 do 22 hodin. „Do 30. června bude bazén ve zkušebním provozu, během té doby zjistíme, jaký je o tyto služby zájem. S jasným nastavením režimu počítáme od 1. září,“ řekl Ondřej Rameš, ředitel městské společnosti provozující mimo jiné právě tento bazén.

Maximální kapacita bude využita ve chvíli, kdy bude v bazénu třiatřicet mužů a třiatřicet žen. Bez zajímavosti není fakt, že šatny se sice nacházejí na stejných místech jako dříve, ovšem jsou prohozeny. Tam, kde se dříve převlékali muži, mají nyní své skříňky ženy, a naopak. „Uvidíme, zda si to někteří pamětníci nebudou plést,“ usmíval se zástupce provozovatele.

Modernizace bazénu je znát na každém kroku. Moderní podhledy, které odrážejí vodní hladinu, vizuálně prostor výrazně zvětšují. Nasvětlení bazénu mění barvy a připravena je i zvuková technika. „Je možnost pořádat v bazénu plavání s meditační hudbou nebo například hodiny aqua aerobicu,“ uvedl Ondřej Rameš.

Rekonstrukce trvala včetně zpracování studie, dalších úředních postupů a samotných stavebních prací tři roky. Stála přibližně 60 milionů korun.

Město bude organizaci Sokol, v jejíchž prostorách se bazén nachází, platit měsíční nájem 20 tisíc korun po dobu dalších 30 let.