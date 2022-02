Poprvé se bazén veřejnosti otevře 1. března. Lákadlem by měl být především pro ty, kteří si chtějí užívat rekreační koupání. Právě těmto zájemcům by měl sloužit bazén v době od 14 do 22 hodin. Dopoledne by měly bazén využívat školní děti pro výuku plavání.