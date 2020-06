„Myslím, že jsem se s tím nevyrovnala ještě doposud. A myslím, že je důležité dělat také trošku něco jiného, ale na tom začátku je to obrovský šok a nemáte šanci myslet na něco jiného. Pomáhá mi běh, jízda na kole a i to, že jsem aspoň trošku pracovala,“ předeslala Olga Píclová, která pracovala, dokud to bylo možné, externě jako účetní.

Bářina léčba byla od začátku nelehká. Rodina musela dojíždět neustále do pražské motolské nemocnice (jezdí tam stále, i když teď už „jenom“ jedenkrát za čtrnáct dnů). Velká rána pro rodinu potom přišla s pandemií koronaviru a s nouzovým stavem. Bára se tou dobou už pomalu vracela do běžného života, a měla udržovací onkologickou léčbu. Kdyby neměla problémy s nekrózou nohou, (způsobenou chemoterapiemi a léčbou celkově) tak by již pomalu chodila do školy a mezi své vrstevníky. Náhle ale byla zase omezena jako během intenzivní léčby a musela do izolace. „Kdyby koronavirus chytla, tak by to nemuselo dopadnout dobře,“ poznamenala dívčina maminka. Karanténa tak pro rodinu začala ještě dříve, než ji vyhlásil stát.

Dobu přísných republikových opatření proti koronaviru ale rodina nakonec ustála a nyní již dívka podstupuje udržovací léčbu. Úplně by se měla přestat léčit v prvním čtvrtletí příštího roku.

Po dobu léčby rodině finančně pomáhá Dobrý anděl. Báře tak mohli nakoupit například důležité pomůcky.

Mamince Olze dceřina nemoc prý změnila pohled na život. „Hodně jsem pracovala a méně času trávila s dětmi. Dnes, pokud to trošku jde, jsem s nimi,“ upozornila žena, která je dnes hrdá na to, jak silná mladá žena Bára. V jejím boji dívce pomáhaly i myšlenky na návrat do normálního života – třeba do školy. „Já se nejdřív zlobila, že Bára myslí na školu, a že chce pokračovat. Dnes ale vidím, že to bylo pro ni důležité, potřebovala zaměstnat. Jsem na ni za to pyšná,“ podotkla s tím, že se už celý život bude bát nejen o Báru, ale i o její sestry.