„Běží nám to ve velkém, ti co mohou tak šijí roušky, jak naše zaměstnankyně, na základní škole, nebo v denním centrum Jizera. Zatím uspokojujeme poptávku občanů,“ uvedl bakovský starosta Radim Šimáně.

Starosta očekává, že by v pondělí mohli mít pro místní obyvatele také objednané roušky a respirátory. Dobrovolníci potom dávali do schránek informační letáčky a senioři dostali osobní péči. „Hasiči a městská polici byli za lidmi nad 70 let osobně a ptali se, zda mají zajištěno vše, co potřebují. Lidé jsou ukáznění a nosí roušky,“ zhodnotil starosta.

Policie pak monitoruje případné shlukování lidí na veřejnosti a v pohotovosti je také komise určená pro krizové záležitosti.

Podle starosty je zatím období karanténních opatření krátké. Obává se však toho, že by mezi lidmi, kteří nyní nemohou do práce, i v důsledku uzavření Škodovky mohla narůstat nervozita. „Nicméně potraviny jsou plné, zboží je k mání, všeho je dostatek, takže se lidé možná uklidní, zůstanou s rodinami a bude to možná i ku prospěchu,“ doplnil Šimáně.