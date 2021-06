Také v Bakově nad Jizerou zaúřadoval covid a přes všechna úskalí a skutečnost, že do města přiteklo méně financí, disponuje Bakov pro letošní rok jedním z nejvyšších rozpočtů.

Základní škola v Bakově nad Jizerou. | Foto: Archiv ZŠ Bakov nad Jizerou

Peníze jdou především do různých stavebně investičních akcí. Některé jsou již rozjeté a blíží se ke zdárnému konci. „Končí nám rekonstrukce Žižkovy ulice a ulice Za tratí 2 v Malé Bělé. To je za 17 a 14 milionů. V Malé Bělé jsme dělali přeložky, sítě, povrchy a to všechno bez dotací,“ popsal pro Boleslavský deník starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně a dodal: „Dále máme dotaci z Fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci ulice Pražská, to bude oprava za 8 milionů.“