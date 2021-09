Stavba byla také přihlášena do ankety Stavba roku Středočeského kraje 2021. Skončila na třetím místě.

“Staveniště jsme předali v únoru 2019, hotovo bylo v říjnu 2020. Plán byl, že se stavba stihne za rok, ale trochu se to protáhlo. Dílo je však udělané kvalitně. Největší oříšek byl, že jsme to museli udělat za provozu,” popsal Petr Doškář z VaK Bakov nad Jizerou.

/FOTOGALERIE/ Celý koloběh přečištění odpadní vody mohli v sobotu zhlédnout lidé, kteří přišli na den otevřených do zrekonstruované čističky odpadních vod v Bakově nad Jizerou. Akci pořádaly Vodovody a kanalizace (VaK) a účast byla hojná. Místní i přespolní přicházeli od desáté hodiny, kdy exkurze začínaly.

