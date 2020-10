Podle provozovatele autoškoly Sehnal, která působí v Mladé Boleslavi, budou mít stávající opatření největší dopad právě na studenty, kteří měli těsně před zkouškami. „V listopadu měly být zkoušky, jezdit ale nesmíme. Žáci jsou tak odkázáni na to, aby si nějaké hodiny přikoupili, až to bude možné,“ poznamenal Tomáš Sehnal.

Pět až šest jízd

Podle jeho zkušeností si žáci budou muset osvěžit většinu vědomostí, které před podzimním zavřením autoškol získali. „Už jsem to jednou zažil a není to nic dobrého,“ připomněl Sehnal jarní zkušenosti, podle kterých budou žáci, aby byli ke zkouškám dobře připraveni, potřebovat pravděpodobně pět až šest jízd navíc. Cena jedné jízdy se přitom u většiny autoškol pohybuje kolem pěti set korun.

Sehnal odhaduje, že za letošní rok přijde o 200 až 250 tisíc korun. „Netrpím tak, že bych neměl co jíst, rezervu člověk mít musí,“ dodal podnikatel, který zavření autoškol pokládá za nesmysl i kvůli tomu, že taxikáři mohou své řemeslo, alespoň zatím, dále provozovat, ačkoli se u nich ve vozech během dne vystřídá více lidí než v autoškole.

Některé autoškoly nyní poskytují i lekce on-line a mnohdy disponují programy, v nichž si lze na dálku procvičit teorii. Podle provozovatelů je to nad rámec povinných hodin a výuku to nenahrazuje. Zásadní jsou jízdy, kterých je v kurzu osmadvacet. Doplňuje je devět lekcí teorie.

Provozovatelům autoškol také zůstávají veškeré běžné náklady. „Je to složitá situace, máme nějaké minimální náklady, nebytové prostory, silniční daně, máme zaměstnance. Je to to špatné,“ potvrdil Milan Bouda z Autoškoly Bouda.

Nejisté vyhlídky

Vyhlídky nejsou dobré ani podle dalšího provozovatele autoškoly Petra Vidimského. „Aktuálně můžeme sledovat jenom zprávy a z těch nic nevyčteme, čekáme, až se to zase otevře,“ poznamenal provozovatel Autoškoly Vidimský.