„V naší autoškole vnímáme zvýšený počet žadatelů. Klienti chodí výrazně aktivněji, protože se dostali zpět do Mladé Boleslavi s nástupem do škol,“ popsal majitel autoškoly a předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

Počet žáků narostl také v autoškole u Jaroslava Čurdy. „Máme větší zájem. Rozumná autoškola si ale nasmlouvá tolik žáků, kolik jich dokáže v rozumném termínu zvládnout. Existují ale autoškoly, které skočí po každé žádosti, pak se to řetězí a lidé čekají klidně tři i čtyři měsíce, než se na ně dostane řada,“ sdělil instruktor.

I zde však zaznamenali určitý převis studentů kvůli koronavirovým restrikcím. „Žádná kritická situace v tom však není. Vše je odvislé od toho, kde je autoškola registrovaná, pod kterou obcí s rozšířenou působností. Já jsem na periferii Mladé Boleslavi a zkoušky provádíme na odboru dopravy v Brandýse nad Labem. Stačily nám tři týdny, abychom se srovnali. Vím, že v Praze je kritická situace, u nás to ale běží nyní normálně,“ objasnil dění posledních měsíců Čurda.

Nápor zažívají autoškoly i kvůli tomu, že se po pauze znovu vracejí závěrečné zkoušky a lidé samozřejmě stojí o to, aby je měli za sebou co nejdříve. Kapacita zkoušek se proto navýšila a zkouší se tak více než normálně. „Resty likvidujeme i díky magistrátu, který nám vyšel vstříc s častými zkouškami. Za loňský rok jsme zaznamenali dvacetiprocentní úbytek. Jenže tito lidé musí logicky přijít. Takže oněch 20 procent máme teď navíc,“ poznamenal provozovatel autoškoly Tomáš Sehnal.

V posledních měsících podle něj také přibyly kondiční jízdy. Ani na ně se žáci v době tvrdého lockdownu zrovna nehrnuli. „Čekám, že do dovolených však budeme mít všechny resty ze stolu,“ doplnil Sehnal.

Zkoušky byly zakázány od 2. března do 12. dubna. Každý měsíc se jich v České republice dělá 15 až 17 tisíc. Podle Aleše Horčičky se s nastalou situací perou radnice i autoškoly různě, v některých obcích proto žadatelé čekají i měsíce, než se ke zkoušce dostanou.

Ještě větší tlak na žáky autoškol bude brzy znamenat změna podmínek pro závěrečné zkoušky. Od července bude platit pravidlo třikrát a dost. To znamená, že na zvládnutí závěrečného testu a jízdy nebude mít student půl roku jako nyní, ale přesný počet pokusů. Pokud studium neukončí, absolvuje celý kurz znovu a mnohem více zaplatí.

„Z mého pohledu je to zbytečné. Současná varianta byla naprosto dostačující. Myslím, že člověk má právo si zvolit, kolik hodin si chce připlatit. Nepřipadá mi vůbec fér, že by si měl znovu zaplatit 28 hodin. Je nesmysl, aby někdo opakoval kurz, protože to třikrát neudělal,“ okomentoval Sehnal, podle kterého je současná lhůta půl roku na dokončení od prvního neúspěšného pokusu naprosto dostačující.

Novelizaci zákona připravovala Asociace autoškol tři roky. „Dotkne se žadatelů, kteří půjdou na zkoušky po 1. červenci. Sníží se jim počet zkoušek, které budou moci v průběhu roku být pouze tři,“ připomněl předseda Asociace autoškol a boleslavský majitel autoškoly Aleš Horčička.

Do daného rozmezí se však podle jeho zkušenosti vejde 95 procent žadatelů. Zbylých pět procent bývají podle Horčičky často tací, kteří berou zkoušku jako pokus, dostatečně se nepřipravují a tím zatěžují systém.