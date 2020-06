Nepříliš optimistická situace panuje například v Autocampu autoklub Škoda Kosmonosy. „Chytáme se, ale zatím nejsou lidi. Mám nějaké rezervace na srpen, ale jaro nebylo žádné, uvedl provozovatel kempu Miloš Brunclík.

Právě na jaře k němu obvykle přijíždějí školy na výlety nebo delší pobyty. Letošní protikoronavirová opatření to však zhatila a ztráty tak zřejmě nebudou právě malé, ačkoliv je přesně zatím nemají spočítané. Od doby, kdy má kemp otevřeno, však vydělali stěží deset tisíc. „Myslím, že to teď budu těžko dohánět. Nevěřím, že lidé přijedou. Zahraniční hosté se vůbec nehlásí a já jsem na nich závislý,“ poznamenal Brunclík, který však věří, že se věci nakonec do starých kolejí vrátí. „Zdraví je nejdůležitější, to ostatní přijde,“ doplnil provozovatel, který v kempu musel zavést také zvláštní hygienická opatření. Více se dezinfikují exponovaná místa jako toalety, kliky nebo také vypínače. To už je podle Miloše Brunclíka ale to nejmenší.

Lepší situace panuje v Tábořišti a autocampu Drhleny. Od začátku sezony se jim tu prý daří dobře. „Jsme v provozu a připadá mi, že z 90 procent k nám jezdí ti samí lidé, zvýšení počtu návštěvníků však nečekám,“ uvedla provozovatelka ubytování Iveta Suchá.

Nejhorší doby karantény se jich zvláště nedotkly. Tábořiště totiž otevírá až v polovině května. V současné době musí také dbát zvýšené hygieny, ani to však provozovatelka nevidí jako zásadní problém.

Dobré časy teď pomalu nastávají i v Osadě Lemberk. „Na jaře to bylo horší, lidé se báli. Teď si rezervují pobyty, posledních čtrnáct dní se jich ozývá čím dál více, ale ještě máme nějaká volná místa na léto,“ uvedla Jana Lechnerová z Osady Lemberk.