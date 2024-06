Mladá Boleslav se dočká ekologičtější a modernější hromadné dopravy. Do konce roku 2027 přibude sedmnáct nových autobusů na bioplyn, které budou vybaveny technologiemi pro přednostní jízdu na semaforech. Tento krok nejen sníží emise, ale také zlepší plynulost dopravy ve městě.

Celkem sedmnáct nových autobusů jezdících na bioplyn vyráběný z odpadů získá Mladá Boleslav do konce roku 2027. Už na začátku roku dorazily první čtyři stroje, v těchto dnech dopravní podnik přebral další čtyři. Kromě ekologického pohonu budou mít autobusy další technologické novinky. Postupem času budou vybaveny i systémem, který jim umožní přednostní jízdu na semaforech. Podobně, jako to už pár měsíců funguje v některých sanitkách a vozech hasičů či policie. Ti však budou mít nadále primární právo přednosti.

Nové autobusy

Magistrát spolu s dopravním podnikem obměňují a omlazují vozový park už od předchozího volebního období. Tehdy se začalo s nákupem prvních autobusů. Ty jezdí na speciální bioplyn (CNG), který jezdí tankovat k nedávno otevřené bioplynové stanici v Plazích. Ta pohonné hmoty vyrábí z odpadu, například ze zbytků jídel z restaurací či školních jídelen. Je tak pochopitelné, že takový provoz desítek autobusů je levný a ekologický.

Právě počet těchto autobusů jezdících na CNG se neustále zvyšuje, a naopak klesá počet klasických autobusů s motorem poháněným naftou. Letos už dorazilo osm strojů na bioplyn. V letech 2025 až 2027 dorazí každý rok tři nové autobusy.

Jeden ze čtyř nových autobusů jezdících na CNG, které si v těchto dnech převzali zástupci Dopravního podniku v Mladé Boleslavi. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Poslední objednávka tak čítá 17 autobusů v celkové hodnotě 114 milionů korun. Přitom dotace z fondů Evropské unie činí 80 milionů korun. Ještě názorněji je výhodnost koupě vidět na ceně za jeden autobus. Ten vyjde na 6,7 milionů korun, přičemž dotace z EU zaplatí rovné 4 miliony a 2,7 miliony doplácí městská kasa.

Aktuálně tak disponuje místní dopravní podnik celkem 29 autobusy jezdícími na CNG, posledních 6 pak jezdí na naftu. „Především jsem rád, že se nám výrazně podařilo omladit vozový park. Průměrné stáří autobusů u nás je nyní 4,5 roku, což je situace naprosto nesrovnatelná s tou třeba před deseti patnácti lety,“ řekl primátor Jiří Bouška.

Chytré technologie

Nové autobusy budou postupně také vybavovány moderními technologiemi, což by cestující měli začít pociťovat už v těchto dnech. Jednak jde o odbavovací systém, v rámci nějž by cestující při platbě mohl používat i karty využitelné na krajské úrovni. Dokonce by systém měl být kompatibilní s kartami ze čtyř krajů.

Další peníze pak půjdou na nákup nových serverů, které zmodernizují dispečerské centrum. A nová telematika bude znamenat také možnost využít na chytrých křižovatkách v případě potřeby takzvanou zelenou vlnu. „Tedy pokud bude mít spoj zpoždění a provoz to bude umožňovat, může si spustit preferenci na semaforech, kde projede na zelenou. Bude to takzvaná sekundární preference, přičemž samozřejmě hlavní a primární právo využívat tento systém budou mít auta záchranných složek,“ vysvětlil primátor Bouška.

Také na popsané technologie město získalo dotace. Celkem bude zavedení telematiky stát 42 milionů korun, dotace zaplatí 25,7 milionů.