Primátor Raduan Nwelati připomněl, že stanice zpracovává odpad z domácností, z nějž pak pomocí moderních technologií vyrábí plyn využitelný například pro pohon autobusů. „Proto s oblibou říkám, že využíváme autobusy, které jezdí na kuchyňský odpad. Je to to ekologická cesta, po které je podle nás správné jít i v budoucích letech. Mám velkou radost, že se lidé mohou po Boleslavi pohodlně pohybovat MHD, a šetřit zároveň svou peněženku i životní prostředí,“ řekl při slavnostním uvedení prvních čtyř autobusů do provozu.

Ještě letos získá DPMlB další čtyři autobusy, v dalších třech letech pak každoročně další tři. Celkem tedy sedmnáct autobusů do roku 2027. V současné době využívá místní hromadná doprava dvaatřicet autobusů.

Podle ředitele DPMlB Marka Džuvarovského je to výrazný krok k ekologickému provozu ve městě. „Musím přiznat, že jsem měl k podobné cestě původně spíše konzervativní postoj. Ale autobusy jezdící na tento plny neprodukují skutečně žádné pevné částice. V tomto ohledu je to číslo skutečně 0. Navíc co se týče jízdních vlastností autobusu, je to srovnatelné s dieselovými motory. Jsou podobně živé,“ řekl Džuvarovský.

Podle náměstka primátora Jiřího Boušky má využití autobusů na plyn vyráběný přímo ve městě kromě ekologických výhod také ty ekonomické. Nový autobus na plyn stojí 6,75 milionu korun, přičemž magistrát čerpá na jeho nákup evropskou dotaci ve výši 4,725 milionu korun. Městskou kasu tak reálně jeden vůz vyjde na něco přes 2 miliony korun.

„Pokud bychom pořizovali autobusy na elektrický pohon, vyšel by nás jeden až na 14 milionů, na vodíkový pohon dokonce zhruba na 30 milionů korun. Je tak logické, že autobusů jezdících na náš vlastní plyn si můžeme dovolit koupit výrazně více než vozů s jinými typy pohonu,“ konstatoval Bouška.

Nynější čtyři nové autobusy ve vozovém parku nahradí nejstarší a nejopotřebovanější dieselové autobusy. Jsou klimatizované a zvyšují komfort pro místní cestující. Ti mají městskou hromadnou dopravu za jedny z nejnižších cen v zemi. Děti, studenti a senioři jezdí zcela zdarma. Obyvatelé v produktivním věku si pak mají možnost koupit celoroční jízdní kartu za 1 tisíc korun.