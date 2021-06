Že je letošní rok zatím pro pravidelné trasy autobusů nejnáročnější za poslední léta, potvrdil mluvčí společnosti Arriva Střední Čechy, největšího autobusového dopravce na Boleslavsku, Jan Holub. „Od začátku roku jsme připravili už 27 různých dopravních opatření, aby cestující i naši řidiči věděli, kudy linky při uzavírkách a omezeních jezdí a jak je to se zastávkami v uzavřených úsecích. Pro srovnání – za celý loňský rok jsme připravili 45 těchto opatření,“ shrnul.

Pravidelnost autobusů narušují hlavně stavby kanalizací. To kupříkladu v Brodcích, Horkách nad Jizerou, Kolomutech, Sedlci, Holých Vrších nebo na Malé Bělé. Situaci komplikují ale i mosty, které často nejsou v dobrém stavu. „Kvůli uzavřeným mostů musí některé linky také po objízdných trasách. Letos například ve Vinci a v Tuřicích,“ vypíchl Holub.

Do nedávna byl stejný problém i v Loukově. Ten byl však most již uveden po zásadních opravách do provozu.

Omezením s výrazným dopadem je také uzavírka silnice v Mnichově Hradišti u náměstí. Tam se dopravní situace ztížila už loni kvůli rozsáhlé revitalizaci Masarykova nádraží. Před radnicí sice vznikly nové zastávky, ty se však nyní kvůli pokračující obnově náměstí nepoužívají.

Do již tak náročné situace má brzy přibýt i oprava frekventované komunikace I/38 v úseku od kruhového objezdu v Debři ke kruhovému objezdu u Lidlu v Kosmonosích. Její začátek je plánován na polovinu července a trvat by měla za částečných i plných uzavírek čtvrt roku. „Takové omezení zásadně změní linky do Čisté a Bělé pod Bezdězem. Předpokládám, že cestující i řidiči budou v autobusech trávit mnoho času v kolonách,“ poznamenal Holub.

Uzavírka s sebou však nenesou jen nepříjemnost v podobě překážky v cestě. Cestující nesou situaci s nelibostí a řidiči taktéž. „Mají kvůli tomu více stresu v práci. Na řidiče se přelévá nervozita cestujících při zpoždění. Náročné je také neustálé přelepování výlukových jízdních řádů a informací pro cestující a koordinace informací,“ podotkl Jan Holub a připomněl, že potřebné informace k objížďkám pro autobusy poskytuje Arriva Střední Čechy na svém webu.

Situace kolem autobusové dopravy na Boleslavsku



• Nejjednodušší situace s objízdnými trasami pro autobusy je ve velkých městech a v jejich okolí, kde je silniční síť hustá.



• Kde je silniční síť méně hustá, musí se výrazněji měnit jízdní řády, často dochází k dočasnému zrušení zastávek nebo nezajíždění autobusů do některých obcí. Takovým případem jsou Kolomuty, kde dopravu komplikuje stavba kanalizace, autobusy tam vůbec nemohou zajet.



• Komplikované jsou objížďky pro kapacitní a kloubové autobusy, ne všude projedou nebo se otočí na náhradních stanovištích.



• Nejnáročnější uzavírkou na přípravu a řešení je na několik měsíců uzavřený most v Tuřicích. V Předměřicích je totiž přestupní bod na linky z Prahy do Kochánek. Cesta některých spojů se protahuje až o čtvrt hodiny déle. Ne všechny autobusy tak na trase od Mladé Boleslavi přes Benátky nad Jizerou do Prahy právě do Předměřic a Tuřic zajíždí. Důvodem je dlouhá objízdná trasa, která prodloužila jízdní dobu řady spojů a řidičům zkrátila čas jejich přestávek. Ty povinné nelze zkrátit, proto některé spoje do obcí nemohou zajet.



• Často dochází k souběhům uzavírek a trasy některých linek zatíží i dvě nebo tři omezení, autobusy tak nabírají zpoždění. Aktuálně je to třeba v Brodcích, Horkách nad Jizerou a Tuřicích.



Zdroj: Jan Holub, Arriva Střední Čechy