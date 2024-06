Cestující v Benátkách nad Jizerou se musí připravit na odklon trasy autobusů. Linka 315 do Tuřic a Předměřic bude na tato místa zajíždět pouze o víkendech a mimo dopravní špičku. V tu dobu na místa zajede pouze každý druhý spoj. Objízdná trasa bude pokračovat na dálnici až ke sjezdu na Brodce. Od tohoto místa se přes zastávky Brodce, Cukrovarská, Benátky nad Jizerou, Ovčín a Kbel vrátí spoje na autobusovou stanici v Benátkách nad Jizerou, odkud budou pokračovat po obvyklé trase. Veškeré spoje jedoucí přes Tuřice a Předměřice pojedou z Prahy o 10 minut dříve a do Prahy dojedou asi o 10 minut později.

Linka 403 ve směru z Prahy sjede z dálnice až na Brodce, kde zastaví na zastávce Brodce, Cukrovarská a bude pokračovat do Benátek. Tento spoj pojede z Prahy o 5 minut dříve.

Linka 667 pojede odklonem přes Kochánky, kde zastaví.

Na linkách 315 a 667 se ruší zastávka Kochánky, Okrouhlík.

Ke zrušení některých zastávek dojde také u linek 499 a 764, a to z důvodu opravy mostu mezi Plazy a Kolomuty. Na lince 499 se uzavřou zastávky Mladá Boleslav - Jičínská, Řepov hlavní silnice a Plazy - Kolomutská. Nově přibyde zastávka Dobrovice - V Hájku. Do Kolomut a Holých Vrchů pojedou pouze vybrané spoje. Na lince 764 se ruší zastávky Mladá Boleslav - Jičínská, Řepov hlavní silnice, Plazy - Kolomutská, Kolomuty a Dobrovice - Holé Vrchy. Nově vzniknou zastávky Mladá Boleslav - Pírkovo sanatorium, Mladá Boleslav - U Nadjezdu, Mladá Boleslav - Jemníky, Dobrovice - Bojetice. Tato změna potrvá do odvolání.

Mladá Boleslav

V okresním městě dochází ke změně jízdních řádů od 1. července. Na některých linkách dojde ke kosmetickým úpravám, velké změny na cestující nečekají. Pozor by však měli dávat na symboly v jízdních řádech, především čísla v černém rámečku na začátku spoje, jimž se říká negativní značka.

Číslo 14 v jízdním řádu znamená, že linka nejede v období školních prázdnin. To se týká autobusů číslo RB, 20, 30, 33, 40, 41, 60, 61, 70, 71 a 80. Na lince 30, 61 a 72 bude navíc oproti běžnému režimu jezdit spoj označený značkou 19.

Na linkách 20, 31, 41, 42 a 71 s negativní značkou 16 nepojedou autobusy ve dnech 5., 6., 7., 14. a 28. července. Na lince 31 s negativní značkou 18 nepojedou autobusy 5., 6., 7. a 28. července.

Dopravní podnik převzal v Mladé Boleslavi první čtyři nové autobusy z celkového počtu sedmnácti vozů, které dorazí do roku 2027. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Celozávodní dovolená Škoda Auto omezí linky zejména v dobách návozů a svozů na třísměnný provoz. Omezení související s celozávodní dovolenou jsou označené negativní značkou 13 na linkách B, RA, RB, 20, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 60, 61, 70 a 73. Některé spoje na linkách 20 a 41 budou nahrazeny spoji jinými. Ty jsou označeny negativní značkou 15,“ uvádí na webu Dopravního podniku Mladá Boleslav.