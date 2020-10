V Mladé Boleslavi nejezdí školní autobusy. „Omezeny jsou spoje označené negativní značkou 14,“ potvrdil provozní vedoucí Dopravního podniku Jakub Kašík s tím, že v některých případech místo nich vyrážejí náhradní spoje s negativní značkou 19. Změny platí zatím do 2. listopadu.

Do autobusů se přitom stále nastupuje předními dveřmi. „V opačném případě bychom museli udělat bezplatné jízdné pro všechny,“ připomněl Jakub Kašík a vysvětlil, že by to představovalo zásadní problém, protože v městských autobusech se platí za jízdenky právě u řidičů. Do kasiček nebo platebními kartami, a tak peníze v rukách vůbec nemají.

Další snížení příjmů si přitom společnost po značných jarních ztrátách nemůže dovolit. Na kompenzaci od města zatím čeká. Částku, o níž na jaře přišel, proto zatím nezveřejnil. Kompenzaci totiž musí řešit zastupitelé a zatím není jasné kdy, říjnové zasedání bylo kvůli koronaviru zrušeno.



Další z dopravců, působících na Mladoboleslavsku, Arriva Střední Čechy, od pondělka po dohodě se Středočeským krajem rovněž přešel na prázdninový režim. „Nejedou hlavně školní spoje,“ uvedl mluvčí společnosti Jan Holub.

Stejně jsou na tom také nově zavedené linky Pražské integrované dopravy. „Všechny školní spoje nejedou, a to do konce října. Pokud se otevřou základní školy, provoz se obnoví,“ připomněl včera mluvčí Ropidu Filip Drápal.



Ve spojích obou dopravců se zatím nastupuje běžně předními dveřmi a jízdné se platí u řidičů.



Na prázdninový provoz přešel také nejmenší dopravní podnik regionu, Dopravní podnik Kněžmost. Deníku to potvrdil jeho jednatel Tomáš Pospíšil.

Informace o spojích



- Negativní značka 14 platí běžně o prázdninách, což znamená – nejede v době školních prázdnin.

- Negativní značka 19 naopak uvádí – jede v době školních prázdnin.

- Omezení negativní značkou 14 do 2. listopadu platí pro linky: 20, 33, 41, 60, 61, 70, 71, 80.

- Negativní značka 19 je pak na lince: 60.



- Vypnutí dopravy jako na jaře podle dopravců aktuálně nehrozí.

- Nastupovat zadními dveřmi se nyní nebude.

- Podle prázdninového jízdního řádu jezdí všichni boleslavští dopravci.