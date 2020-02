Na jednu jízdenku do Prahy a dále místní MHD. Taková novinka čeká první část Boleslavska už letos na jaře. Připojuje se totiž do sítě PID (Pražská integrovaná doprava). Změny se týkají území kolem Mladé Boleslavi a Benátek nad Jizerou a dále měst na Nymbursku – Rožďalovic, Nymburka a Lysé nad Labem.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv ČSAD

S PID přijdou čtyři nové autobusové linky – 416, 417, 418 a 463. Začínat budou v Mladé Boleslavi. Linka 416 zamíří do Dobrovic, 417 bude jezdit do Mcel, 418 do Brodců a 463 do Rožďalovic.