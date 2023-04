Jak nastane radikální zlom v životě jedné rodiny, o tom by mohli vyprávět příbuzní osmileté Aničky Marie z Boleslavska. Ostatně nejvíc by mohla na svůj osud žalovat samotná dívka, ještě loni na jaře veselé dítě.

Anna Marie se před rokem začala léčit s akutní leukémií. Rodina prosí o pomoc. | Foto: se svolením rodiny

„Ráda jezdila na výlety, ráda malovala a pilně se učila v 1. třídě. Do doby, než nám zjistili nemoc,“ smutní maminka Lenka Mašlarová. Na duben 2022 rodina nikdy nezapomene. Od té doby začal boj o život dcery. Maminka založila sbírku na portálu Donio a prosí všechny lidi, kteří mohou, aby pomohli. Výtěžek chce rodina použít na koupi oblečení pro pohublou dívku a také na vůz, kterým by mohla s Aničkou Marií jezdit do nemocnice.

Ani rýma, ani příušnice

Nekonečný boj začal loni 9. dubna. „Dcera měla vysoké horečky celých 11 dní, k tomu rýmu doprovázenou slabým kašlem. Na pohotovost i k dětské lékařce jsme jezdili po celou dobu,“ vzpomíná maminka holčičky. Jenže lékaři závažnou nemoc v první fázi neobjevili. Po deseti dnech, kdy se Anně Marii zvětšila uzlina na tváři, padlo podezření na příušnice. Ani to se ale nepotvrdilo. Dívenka byla po celou dobu bledá a jako zlé znamení se na stehně objevila velká modřina. Až 21. dubna z odběru krve doktoři zjistili závažnější problém. V boleslavské nemocnici pak dívce potvrdili krutou diagnózu: akutní leukémie.

Anna Marie se před rokem začala léčit s akutní leukémií.Zdroj: se svolením rodiny

Rodinu zpráva zdrtila. „Byl to šok, obrovská rána pro nás, která se nedá slovy vyjádřit. Ihned nás převezli do Motola a tam to vše začalo. Kostní dřeň, lumbální punkce, kortikoidy a chemoterapie. Anička strávila celých padesát dní v nemocnici,“ popisuje jedno z nejhorších období života paní Lenka. Dcera přestala chodit a jíst. Měla silné křeče v břiše a nohách. Od začátku léčby polykala prášky, ale jak se stupňovala chemoterapie, problémy včetně zvracení narůstaly. Lékaři museli zavést sondu, aby byla schopná přijímat léky. „Anička se začala psychicky vypínat, protože to už nezvládala. Bylo podezření na epilepsii, které se zaplať pánbůh nepotvrdilo,“ doplnila maminka.

Sbírka na auto a oblečení

Lenka Mašlarová založila sbírku na portálu Donio.cz a prosí o pomoc v tíživé situaci. Vybrané peníze chce použít především na nákup auta. „Každá hospitalizace je pro naší Aničku velmi náročná po psychické stránce. Od samého začátku se dopravujeme sanitkou. Moc si pro ní přejeme pořídit nový osobní automobil, aby mohla do nemocnice cestovat v klidu a pohodlí. Hlavně, aby se cítila v bezpečí,“ vysvětluje zoufalá matka. Případné další peníze by využila na nákup oblečení pro dceru. Ta od začátku boje z nemocí výrazně zhubl a její dosavadní šatník je jí velký. Ve čtvrtek dopoledne bylo z plánované částky 300 tisíc korun vybráno necelých 80 tisíc. Sbírka potrvá do 6. května.

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je onemocnění ze skupiny maligních lymfoproliferací vznikající transformací hematopoetické kmenové buňky lymfoidní linie. Tyto buňky ztrácejí schopnost diferenciace, ale zachovávají schopnost proliferace vymykající se fyziologickým regulacím. Je nejčastější malignitou dětského věku s incidencí 7,7/100 000 ve věkové skupině 1–5 let, v adolescenci incidence klesá s dalším pozvolným zvyšováním v seniorském věku. Celkově je ve věkové skupině nad 18 let roční incidence v ČR 1/100 000 obyvatel. Zdroj: WikiSkripta