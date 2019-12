/FOTOGALERIE/ Poslední letošní zastupitelstvo v Mladé Boleslavi se rázem proměnilo v grotesku. Vystoupili na něm ekologičtí aktivisté ze spolku XRebelion s transparenty a plakáty a také s velkou chutí přesvědčit město o okamžitém vyhlášení klimatické nouze ve městě.

XRebelion na zasedání zastupitelstva v Mladé Boleslavi. | Foto: Pavel Šubrt

Opozice předložila podobný návrh. Ten zastupitelstvo projednalo, avšak neschválilo. Podle primátora Raduana Nwelatiho je zapotřebí hovořit o problematice změn klimatu a o tom co přichází, avšak změny by se podle jeho slov neměly dělat nahodile, nýbrž by měly přicházet plánovaně a v postupných krocích.