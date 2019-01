Bělá pod Bezdězem - Pravděpodobně na cestu do Německa se doslova před pár hodinami vydala vyhoštěná afghánská rodina, která od září bydlela v detenčním zařízení v Bělé Jezové.

Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé Jezové | Foto: Lucie Růžková

Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, jemuž návrh na vydání předběžného opatření před časem adresovala Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). Soud k verdiktu vedlo jediné nevyhovující podmínky v uprchlickém táboře, na něž v minulém týdnu poukázala ombudsmanka Anna Šabatová. Podle ní tam lidé žijí hůře než čeští vězni. Za horší vězení pak zařízení označil také ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Podle ministerstva vnitra ale vyhoštění afghánské rodiny není reakcí na rozhodnutí evropského soudu. Jak vysvětlila Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra, pominuly prý důvody pro zajištění.

Rodina, jíž tvoří tři děti ve věku pět, šest a šestnáct let a ještě patnáctiletý bratr matky, měla být nejdříve umístěna do jiného zařízení, které neporušuje článek tři evropské úmluvy o ochraně lidských práv, tedy kde se dodržuje zákaz mučení, ponižujícího a nelidského zacházení nebo trestání. Nakonec ale byla vyhoštěna.

Kam afghánská rodina odešla?

Hned se tedy nabízí otázka, kam dál budou pokračovat jejich kroky. Podle Martina Rozumka, ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům, řízení o vyhoštění do Afghánistánu bylo zahájeno, ale v tomto roce podle jeho informací ani jeden člověk nebyl z České republiky fyzicky vrácen do Afghánistánu. „Je otázka, jestli se bude policie snažit vrátit rodinu do Maďarska, nebo budou vyhoštěni pouze administrativně," vysvětluje Martin Rozumek.

Rodina tak pravděpodobně obdržela rozhodnutí o správním vyhoštění a lhůtu, kterou má na opuštění České republiky. Martin Rozumek předpokládá, že všichni budou pokračovat do své cílové země, tedy do Německa.

Pokud by se ale chtěli vrátit do vlasti, kterou kvůli válce opustili, do Afghánistánu, nečekal by je jednoduchý život. Naopak. Do Čech přicestovali z provincie Kunduz, která je pod kontrolou Talibanu. Některým členům rodiny by patrně hrozila smrt.

Taliban rodině vyhrožoval

„V Afghánistánu rodině vyhrožoval Taliban zabitím, protože otec rodiny odmítl z výnosů svého podnikání financovat aktivity Talibanu. Taliban proto pro výstrahu zavraždil jeho bratra, takže je klidně možné, že v případě návratu rodiny zpět by otce rodiny potkal stejný osud," odhaduje možný důsledek ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Boleslavský deník také zajímalo, zda rodina dostala na cestu peníze či jídlo na nejnutnější dobu. Podle všeho ale na takovou „výslužku" nárok neměla. Stát přispívá běžencům na další cestu pouze v případě, že pochází ze Sýrie.

Situace je o to horší, že jeden ze synů trpí epilepsií a podle OPU se mu v bělském detenčním zařízení nedostávalo potřebné lékařské péče.

Otec rodiny byl ale podnikatelem, a tak by podle všeho měl mít dostatek finančních prostředků na to, aby pro svého syna důležité léky koupil.

OPU uprchlíkům pomáhá

„My jsme samozřejmě připraveni rodině také pomoci, ale je takřka nemožné s policií zkoordinovat přesnou dobu propuštění, abychom mohli na určitou hodinu připravit rodině odvoz alespoň na nádraží," dodal Martin Rozumek.

Nicméně, evropský soud, který potvrdil existenci nehumánních podmínek pro rodiny s dětmi v detenčním zařízení v Bělé Jezové, českou vládu zároveň vyzval, aby mu do dvou týdnů dodala veškeré informace a dokumenty týkající se podmínek v tomto uprchlickém centru v době, kdy zde byla rodina umístěna. Zajímá ho především přesná kapacita zařízení, počet umístěných osob, hygienické podmínky a pochopitelně životní podmínky, v nichž si zde hrály děti.

Ministr vnitra Milan Chovanec z toho ale vrásky na čele nemá. Podle něj se podmínky od podání stížnosti změnily a věří, že soud přesvědčí o tom, že jsou zde nastavené takové podmínky, které jsou v souladu s mezinárodní smlouvou.

Premiér Bohuslav Sobotka se podle nepotvrzených informací Boleslavského deníku chystá příští čtvrtek na kontrolu zařízení v Jezové.