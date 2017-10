Adventní trhy se stěhují do parku na Výstavišti. Ve hře je i ruské kolo

Mladá Boleslav – Adventní trhy čeká zásadní změna, přesunou se totiž z tradičního Staroměstského náměstí do parku na Výstavišti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Primátor Raduan Nwelati prozradil, že pokračují jednání o pronájmu třicetimetrového ruského kola, které by mělo patřit k místním adventním radovánkám.



„Pokud by se nám podařilo mít na Výstavišti ruské kolo, přesunul by se historický kolotoč na Staroměstské náměstí, kde je v době trhů vánoční strom a betlém,“ uvedl Nwelati.



Trhy, zahájené v prvním prosincovém dni, potrvají třiadvacet dní. Pokaždé mezi šestnáctou a jednadvacátou hodinou.

K trhům bude patřit kulturní program, založený především na vystoupeních místních souborů, kapel, spolků a možná i účastníků soutěže Boleslavsko hledá talent. Představit se tam mají i profesionální umělci, program ale zatím není známý.

DANIEL PORAZIL