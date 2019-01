Mladá Boleslav - Přípravy na nejoblíbenější svátky roku jsou v plném proudu. Za vánoční výzdobu měst a tradiční trhy utratí města v republice miliony korun. A jak je na tom výzdoba dvou největších měst okresu?

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Radnice v loňském roce investovala do vánoční výzdoby asi 2 miliony korun, přesněji do nákupu nového LED osvětlení. Proto v této souvislosti radnice neplánuje žádnou další významnější investici.

„Staré osvětlení, které dříve zdobilo centrum města, bude využito do příměstských částí a také některých frekventovaných ulic, které dříve vánoční výzdobu neměly,“ řekla tisková mluvčí magistrátu Šárka Charousková a dodala, že vánoční výzdoba se v Boleslavi instaluje již zhruba dva týdny. Celé město se rozsvítí v první adventní neděli 3. prosince v 17 hodin, kdy se na Staroměstském náměstí rozzáří také vánoční strom. Ten bude v letošním roce pocházet z obce Plužná, která ho Mladé Boleslavi darovala. Je jím patnáct metrů vysoký smrk.

Veškerá výzdoba bude s ohledem na případné vandaly pod drobnohledem kamerového systému. Týká se to jak Staroměstského náměstí, tak i parku na Výstavišti, kde se budou nově konat podvečerní adventní trhy, dosud vždy pořádané na mladoboleslavském Staroměstském náměstí.



„Neznamená to však, že bychom na Staroměstské náměstí zanevřeli. To bude jako každoročně zdobit vánoční strom, který společně slavnostně rozsvítíme 3. prosince,“ upřesnil primátor města Raduan Nwelati.

Dodal, že zde nebude chybět ani betlém a také stánek s vánočním občerstvením, aby se lidé při procházce městem mohli zahřát. Pro nejmenší návštěvníky tu má být umístěn historický kolotoč, na němž se budou děti moci svézt za symbolické vstupné.





Na Výstavišti má být k dispozici také devět prodejních stánků, ve kterých budou nabízet své zboží jak klienti zdejšího domova pro seniory, tak ti z Centra 83 a mnozí další. Prodávat se zde bude ale i tradiční vánoční zboží od vánočních ozdob až po občerstvení. Trhy proběhnou od 1. do 23. prosince, a to vždy od 16 do 21 hodin. Každý den je doplní i kulturní program. V něm se představí nejrůznější boleslavské zájmové kroužky, pěvecké sbory, jednotlivci i divadelní soubory. Zajímavý program je nachystán také na Štědrý den dopoledne. Ten je určen především nejmenším dětem, které si tak mohou zkrátit čekání na Ježíška.



Také v Mnichově Hradišti už vánoční výzdobu instalují.

„V letošním rozpočtu máme vyčleněno 200 tisíc korun na dokoupení vánočního osvětlení, které plánujeme spustit až první adventní neděli,“ prozradil Aleš Rychlý mladší z městského úřadu v Hradišti. Druhé největší město na okrese v letošním roce plánuje osvětlení také nově zrekonstruované radnice a snad i jedno překvapení ve výzdobě města, ale to je prý zatím nejisté. „Vánoční stromeček, který rozsvítíme 3. prosince v 16.15 hodin, nám pomáhá zdobit stejně jako v letech minulých Veronika Zlatušková z aranžérského salonu Fantazie,“ řekl Rychlý mladší. Vzhledem k tomu, že drtivá většina světelných ozdob je na lampách pouličního osvětlení v nemalé výšce, nemuseli v Mnichově Hradišti zatím žádný problém s vandaly řešit.