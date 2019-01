Mladá Boleslav – Někteří lidé v Mladé Boleslavi se mohou po novém roce dostat do pořádných problémů.

Nebudou smět řídit auto, a nebo jim budou hrozit vysoké pokuty.

VMladé Boleslavi nyní totiž zbývá vyměnit ještě 2500 řidičských průkazů. Podle mluvčí magistrátu Hany Koišové si ale všichni zbývající nepřijdou oprávnění vyměnit. „Předpokládáme, že je mezi nimi hodně řidičů, kteří už neřídí, a proto o výměnu nestojí,“ podotkla Koišová. Magistrát podle ní neočekává velký nápor, a nebude proto rozšiřovat úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství. Odbor je otevřený každý den, dvakrát v týdnu devět hodin, dvakrát čtyři hodiny a ve čtvrtek tři hodiny.

Úřady ve Středočeském kraji v těchto dnech zaznamenávají větší nápor žadatelů, rozšíření úředních hodin nebo navýšení počtu pracovníků u přepážek ale většinou neplánují.

Na konci letošního roku přestanou platit řidičské průkazy vydané do 31. prosince 2000 včetně. Výměna průkazů začala v lednu 2009. Pokud lidé nestihnou výměnu dokladu do konce letošního roku, pak by neměli usednout za volant. Hrozila by jim pokuta. Problém je také v tom, že tiskárna má na vydání dokladu až několik týdnů čas, pokud si tedy řidič nezažádá včas, po Silvestru bude zcela jistě bez tohoto důležitého dokladu. Pokud navíc lidé zažádají až v ledu, už budou za výměnu platit správní poplatek!

Navýšení hodin či úředníků neplánují ani v Mělníku, kde zbývá vyměnit zhruba 3000 řidičských průkazů. „V minulosti jsme vyzkoušeli, že jsme měli otevřeno i v sobotu, ale zájem občanů byl mizivý,“ poznamenala mluvčí mělnické radnice Helena Vavřinová.

S přispěním ČTK