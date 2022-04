Mezi těmi, kdo přežili, byli Colin Goddard, jenž tehdy studoval čtvrtý ročník oboru Mezinárodní vztahy, a Emily Haasová, v té době devatenáctiletá studentka druhého ročníku studující obchod. Oba před časem vyzpovídala stanice ABC News.

Nikdy jsem se nebál víc

„Byl jsem obyčejný jedenadvacetiletý vysokoškolák, který si užíval městského života,“ vzpomínal Goddard. „Víkend těsně před střelbou jsem strávil u rodiny v Západní Virginii, kde jsem se se všemi bratry skvěle bavil.“

Goddard nebydlel v kampusu, ale měl ve městě byt. Do školy dojížděl autem. Stejně tomu bylo ono osudné pondělní ráno, kdy vyzvedl spolužačku Kristinu Heegerovou a společně zamířili na hodinu francouzštiny, která začínala v devět. „Ještě na parkovišti jsme se bavili, jestli ji tentokrát nevynecháme a nedáme si radši někde snídani, ale blížil se konec roku, tak jsme si řekli, že bychom radši chybět neměli,“ vzpomínal.

Na hodinu dorazil s desetiminutovým zpožděním a o dvacet minut později vkročila do třídy další spolužačka Rachel Hillová s hrozivým vysvětlením, co ji zdrželo: v její koleji se ráno střílelo.

„Všechny nás to šokovalo, ale říkali jsme si, že když ji policisté nechali jít, tak už je všechno v pořádku,“ poznamenal bývalý student.

Bohužel, tato domněnka byla mylná.

Uplynula jen chvíle, když se odkudsi z budovy začaly ozývat rány. Profesorka Jocelyne Couture-Nowaková vykoukla za dveře třídy a vzápětí je zabouchla. Spolu s nejblíže sedícím studentem, jímž byl Henry Lee, je bleskově zabarikádovala několika stoly. „Všichni pod lavice. Volejte 911,“ zavelela.

Goddard vytočil číslo a rychle se snažil operátorce vysvětlit, co se děje. To už se ale neznámý střelec pokoušel dostat dovnitř. „Nikdy v životě jsem se nebál víc. Nepamatuji se, že bych si říkal, že umřu. Jediné, na co si vzpomínám, že jsem si v duchu pořád opakoval: ‚Nemůžu uvěřit, že se to skutečně děje,‘“ vzpomíná Goddard.

Přežila dvě rány do hlavy

V té chvíli už byl zabiják ve třídě. Jako první zastřelil Nowakovou a Leeho, kteří se nestihli schovat. Hned poté se po něm vrhl student Matthew La Porte, který měl kadetní výcvik u armádního letectva a byl rozhodnutý střelce přemoci a odzbrojit. Vrah do něj musel vystřílet sedm ran, než se La Porteho konečně zbavil.

Odvážný student se stal třetí obětí šílence, jenž vzápětí začal „kropit“ naslepo všechny lavice. Zabil dalších devět studentů a šest zranil. Včetně Goddarda, jehož zasáhl celkem čtyřmi ranami. „Po posledním zásahu, který jsem koupil do pravého ramene, jsme uslyšeli z chodby policii.“

Při zásahu do ramene odlétl Goddardovi telefon, který přistál před Emily Haasovou, jež docházela na kurzy francouzštiny z nižšího ročníku a teď se choulila pod stolem, zasažená dvakrát do hlavy. Ani v jednom případě naštěstí nešlo o fatální zranění a dívka ani neztratila vědomí, takže zvedla Goddardův telefon a zůstala ve spojení s operátorkou.

Ve třídě mezitím zazněl poslední výstřel. Cho spáchal sebevraždu.

„Operátorka mě informovala, že policie se nemůže dostat dovnitř, a ptala se, zda jim můžu otevřít dveře,“ uvedla Haasová. Vstup do třídy totiž dál blokovaly navršené stoly a také mrtvá těla Nowakové, Leeho a La Porteho. Když policisté konečně s námahou pronikli do místnosti, byla Haasová i přes své zranění jedna z mála, kteří byli schopni odejít ze třídy po svých. „Myslím, že tam byli ještě jeden nebo dva další, ale zbytek ne,“ popsala Haasová situaci.

V té chvíli studenti ještě netušili, že šílený pachatel zabil v jejich škole celkem třicet lidí a ráno v koleji, odkud přiběhla vyděšená Rachel Hillová, další dva.

Duševní choroba

Proč k takovému hororu vůbec došlo? Cho trpěl těžkými depresemi a tzv. selektivním mutismem, což je psychotická porucha řeči, někdy braná i jako porucha sociálních vztahů. Jde o to, že postižený touto chorobou ztrácí z psychotických důvodů v určitých situacích schopnost mluvit, často také trpí úzkostnými stavy. Student měl sice informace o svém duševním stavu uvedeny ve své diagnóze, ale škola o tom kvůli federálním zákonům na ochranu soukromí nevěděla.

V roce 2005 byl Cho obviněn z obtěžování dvou studentek a soud mu nařídil po zjištění jeho duševního stavu psychiatrickou léčbu, ale ne ústavní – student tak nepřišel ani o právo kupovat ruční zbraně.

Změnit tuto praxi přiměl stát právě tento masakr. Informace o tom, že někdo byl soudem odsouzen coby duševně nemocný k léčbě, se tak objevila v Národním systému okamžitého zjišťování trestní minulosti (NICS), v němž jsou prodejci zbraní povinni zkontrolovat každého kupujícího. Tento systém představuje od roku 1994 prakticky jediné významné federální opatření na kontrolu zbraní v USA. Zákon posilující NICS podepsal prezident George W. Bush 5. ledna 2008.