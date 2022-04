Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov dopoledne potvrdil úder raketami Kalibr vypálenými z lodí na vojenský cíl na kyjevském předměstí. Zničen byl přitom podle něj provoz závodu Vizar, kde se vyráběly a opravovaly raketové komplexy. Konašenkov zároveň pohrozil, že útoky na cíle v Kyjevě se budou stupňovat v případě dalších "útoků teroristického charakteru nebo diverzí na ruském území". Ruské úřady ve čtvrtek informovaly o ukrajinském ostřelování ruských příhraničních lokalit, což Kyjev popřel.

Podle odpoledního zjištění The Kyiv Independent Kyjevskou oblast dnes zasáhly tři rakety. Informoval o tom guvernér regionu. Nejnovější exploze jsou patrně jedny z nejvýznamnějších v oblasti hlavního města od začátku dubna, kdy se ruské jednotky z regionu stáhly, podotkla agentura Reuters. Ruská invazní vojska odešla z většiny oblastí na severu země a své vojenské akce v poslední době soustředí zejména na východ Ukrajiny, kde zřejmě chystá novou ofenzivu.

Polský velvyslanec na Ukrajině Bartosz Cichocki v souvislosti s útokem na Kyjev řekl, že Rusko se bude pravděpodobně snažit pomstít za čtvrteční zničení raketového křižníku Moskva, vlajkové lodi ruské Černomořské flotily. Podle něho se cílem ruských úderů může stát Kyjev a další ukrajinská města, uvedl portál onet.pl.

Výbuchy byly podle Reuters hlášeny rovněž z města Cherson na jihu země, Charkova na severovýchodě a Ivano-Frankivsku na západě. Bezprostředně po explozích podle novinářů nebyly hlášeny z měst škody, ukrajinská média pouze informovala o výpadcích elektřiny v některých částech Kyjeva.

Téměř 85 procent mrtvých, kteří byli ukrajinskými úřady vykopáni z hromadných hrobů v Buči, mají střelná poranění, uvedl starosta města Anatolij Fedoruk.

Zatímco v ostatních městech varovné sirény utichly, v Luhanské a Záporožské oblasti na východě země byly stále slyšet, dodala agentura Reuters. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil hlásí, že za posledních 24 hodin bylo v Doněcké a Luhanské oblasti odraženo osm nepřátelských útoků.

Podle šéfa Charkovské oblasti Oleha Synehubova v regionu od začátku invaze zahynulo nejméně 503 civilistů. Uvedl, že mezi mrtvými je 24 dětí. „Jedná se o nevinné civilní obyvatelstvo, neodpustíme jim žádný život,“ řekl Synehubov.

Ukrajinské síly překazily pokusy ruských jednotek ovládnout města Popasna a Rubižne v Luhanské oblasti na východě země, informoval dnes v situační zprávě ukrajinský generální štáb. Ukrajinští vojáci v tomto regionu a v sousední Doněcké oblasti za posledních 24 hodin odrazili osm ruských útoků. Informace zveřejňované ukrajinským generálním štábem nelze nezávisle ověřit, stejně jako informace poskytované ruským velením.

Kyjev také uvedl, že Rusko za poslední den přišlo na Ukrajině o čtyři tanky, šest ozbrojených vozidel, čtyři bojová zařízení využívaná pěchotou a dělostřelecký systém.

Podle ukrajinského ministerstva obrany ruská armáda poprvé od své invaze použila k útoku na obléhané přístavní město Mariupol dálkové bombardéry. Mluvčí ministerstva Oleksandr Motuzyanyk uvedl, že Rusko nyní soustředí úsilí na obsazení východoukrajinských měst a Mariupolu.

„Ukrajinská armáda má město pod kontrolou. Nepřítel už se nemůže zmocnit Mariupolu. Nepřítel pouze může získat území, na kterém Mariupol byl. Žádný Mariupol už neexistuje. Město bylo Ruskou federací srovnáno se zemí,“ řekl pro web Ukrajinská pravda guvernér Doněcké oblasti Pavel Kirilenko webu.

"The Ukrainian army maintains control of the city. The enemy cannot take #Mariupol. The enemy can seize the land on which Mariupol was, but there is no more Mariupol. The city of Mariupol has been razed to the ground by the #Russian Federation," the governor of the city told CNN. pic.twitter.com/LEZFSli7sj