Chci být prezidentkou všech občanů a občanek. Tak se vyjadřovala slovenská hlava státu Zuzana Čaputová v červnu 2019, když byla slavnostně uvedena do úřadu. Pozice této političky, která je v zahraničí vnímána jako skutečný státník, v její domovské zemi však nikdy nebyla tak těžká, jako v současnosti. V názorech na prezidentku jsou Slováci rozděleni a do celé situace ještě přilévají oheň dezinformace a hoaxy, které se ohledně Čaputové šíří na sociálních sítích. Vytváří je už nejen extremisté, což se dělo i dříve, ale také politici, pro které je Čaputová, byť apolitická hlava státu, politickým konkurentem.

Upravené fotky

Pár příkladů z posledních měsíců. V lednu slovenský portál O médiách upozornil na to, že se sítí šíří upravená fotka prezidentky. Autor zmanipulovaného snímku Čaputové přidal na váze, nos upravil do podobného tvaru, jaký se kdysi objevoval na karikaturách Židů před 2. světovou válkou. A celý snímek doplnil komentářem o 'izraelské špekačce'. „Zmanipulovaná fotografie se začala šířit z profilu 'Danny Kollar'. Jde o extremistu Daniela Bombica, který pomáhal Kulturblogu, kotlebovcům a spolupracuje s hnutím Republika,“ napsal portál omediach.com.

Jen před pár dny, poté, co prezidentka ratifikovala obrannou smlouvu mezi Slovenskem a USA, zase sdílel poslanec strany Směr Ľuboš Blaha účelově upravené video. Jeho dosah byl na sítích ještě mnohonásobně větší, než u zmanipulované fotky, kterou si přebraly zejména extrémisticky laděné portály. Ač ty mnohdy sledují tisíce lidí, stále jde o okraj politického spektra – a i na mnohé odpůrce prezidentky je antisemitský komentář už moc.

Moraváci objevují Bratislavu. Mají plat jako v Praze a mohou dojíždět z domova

Blaha je ovšem jiný případ. Je zástupcem stále velmi silné strany bývalého premiéra Roberta Fica a průřez lidí, kteří jeho profil sledují, je mnohem větší. Jen na Facebooku má dosah přes 170 tisíc lidí. A na jeho útok tak už musela oficiálně reagovat i kancelář prezidentky. „Ľuboš Blaha zveřejnil video, v němž vystřihl část mé odpovědi z předvolební diskuse, která se týkala už tehdy diskutované obranné dohody. Z celé mé odpovědi účelově vystřihl pět sekund. Cílem bylo vytvořit obraz, že jsem se v té době stavěla proti dohodě. Je to hrubá lež,“ objevilo se oficiální vyjádření na profilu prezidentky Čaputové.

Přisadil si i expremiér

Do toho ještě na Čaputovou začali útočit i ti politici, kteří se proti ní dříve nevymezovali – a kteří spíše kritizovali Smer. Konkrétně rovněž bývalý premiér Igor Matovič.

Celá smršť politického boje na sítích je ovšem jen odrazem toho, co se děje celkově ve slovenské společnosti. Ta je v názorech na hlavu státu zcela rozdělená. „Zuzana Čaputová nejedná v zájmu Slovenska,“ krčí rameny třeba šedesátník Milan ze západního Slovenska. Patří mezi ty, kteří věří tomu, co o prezidentce prohlašuje poslanec Blaha. Jeho statusy sleduje pravidelně a dle svých slov s nimi plně souhlasí. A říká, že jeho důvěru hlava státu nikdy nezíská.

Opačným případem je studentka Petra z Bratislavy. Ta naopak s velkým znepokojením sleduje to, co se děje ve slovenské společnosti i na sociálních sítích. „Ty útoky jsou čím dál horší. Bojím se, aby to Čaputovou třeba neodradilo opětovně kandidovat,“ říká mladá žena, která kvůli situaci v rodné zemi zvažuje i možnost, že by se odstěhovala do zahraničí.

Omikrone, přijď si. Všude se opatření zpřísňují, Slovensko naopak uvolňuje

Kancelář prezidentky se mezitím snaží dezinformační kauzy zvládat třeba vzdělávací sérií na sociálních sítích právě o fake news a hoaxech. Problémem je ale to, co přiznává třeba i šedesátník Milan – totiž že například on prezidentce nevěří, a tak prý nemá důvod sledovat ji na sociálních sítích. Jeho offline přátelé jsou naladěni podobně, a tak se k němu skutečná vyjádření Čaputové ani nemají jak dostat.

Čaputové se tak zřejmě v následujících měsících být prezidentkou všech Slováků nepovede – konec konců, i politolog Michal Ovádek v posledním komentáři pro slovenský deník Sme upozorňuje, že propad důvěry v prezidentku je nezvratný. I proto, že byla vtažena do stranického boje.

Rubrika U sousedů



Co se děje u sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.