Středeční stání se koná bez přítomnosti Aleny Zsuzsové, která veškerou vinu popírá a požádala o to, by se přelíčení nemusela zúčastnit. U soudu nebude ani Miroslav Marček, který se v pondělí přiznal, že zavraždil tři lidi, kromě Kušnírové a Kuciaka i podnikatele Petera Molnára.

Vražda Jána Kuciaka: To nejdůležitější z úterního stání

První vypovídá bývalý šéf civilní kontrarozvědné Slovenské informační služby (SIS) Peter Tóth. Ten původně pracoval jako novinář pro deník SME a po pádu Vladimíra Mečiara vstoupil do SIS a nakonec ji krátce vedl. Po odchodu ze SIS sledoval na žádost Mariána Kočnera Jána Kuciaka. S Kočnerem se zná od roku 1995.

Kuciaka jsem neznal, tvrdí Tóth

Podle jeho slov Kočner nechal sledovat novinářů více. "Probíhalo to od dubna 2017, i když v létě to bylo slabší. Pak přišel na podzim a Kočner řekl: 'Pojďme se teď podívat na Jána Kuciaka.' Kočner si mi stěžoval, že Kuciak je vůči němu zaujatý,“ řekl Tóth. Podle svých slov Kuciaka ani jeho práci neznal. "Nečetl jsem slovenská média, proto jsem neznal ani články Jána Kuciaka," řekl Tóth.

Sledování Kuciaka probíhalo podle Tótha tři nebo čtyři dny. Na samotné sledování novinářů najal Tóth svého bývalého kolegu z SIS, který je v procesu dalším z předvolaných svědků.

Kočner podle Tótha zdůvodnil svou žádost o sledování novinářů připravovaným internetovým portálem, prostřednictvím kterého by žurnalisty kritizoval. "Chtěl (Kočner), aby to mělo bulvárnější část a zda bych uměl zajistit ´paparazzování´ novinářů," uvedl Tóth, který se stal příslušníkem SIS ještě jako novinář listu Sme na konci 90. let a v SIS působil několik let.

Tóth vypovídal, že Kočner mu odevzdal osobní údaje o 28 osobách, které měly být sledovány. Podle starších informací médií šlo o výsledky lustrací novinářů v policejních databázích. Sledování novinářů podle Tótha financoval i švagr někdejšího slovenského policejního prezidenta Tibora Gašpara, který po Kuciakově vraždě přišel o funkci šéfa policie.

Ze Zsuzsovou se prý poznal až přes Kočnera. Kočner mu prý říkal, že má známou Maďarku v Komárně, která mu má pomoci získat podpisy nutné k založení politické strany. Neřekl mu však, že jde o Alenu Zsuzsovou.

Vražda Jána Kuciaka: Pondělní stání

„Říkal, že jí měsíčně dává 2000 eur a finančně podporuje i její dceru,” uvedl Tóth. Podle něj se měla snažit oslovovat vlivné muže, politiky. Strana nakonec zaregistrována nebyla.

Kočner Tóthovi také posílal motáky z vazby. Chtěl, aby od Kočnerovy rodiny získal jeho starší mobil. Pak předával kódované vzkazy mezi Zsuzsovou a Kočnerem.

"Zsuzsová Kočnera zbožňovala, milovala," řekl Tóth. "Když mi Zsuzsová psala, tak se mi celý telefon začervenal srdíčky," dodal. "Nemám najmenší pochybnost o tom, že tito dva zosnovali a připravili vraždu Jána Kuciaka," dodal.

Zásah policie v kauze vraždy Jána Kuciaka:

Kočner se podle Tótha před ním při kritice žurnalistů vyjádřil, že by postačovalo zavraždit jednoho novináře a ostatní by se lekli, o Kuciakovi prý mluvil s nenávistí. "Marian Kočner se o Jánu Kuciakovi vyjadřoval s nenávistí v hlase. Používal na jeho adresu vulgární výrazy," prohlásil Tóth, který začal s policií spolupracovat až po zadržení podezřelých z vraždy.

Nenávist ke Kočnerovi necítí

Po vraždě novináře Jána Kuciaka bylo sledování trochu prý utlumeno. Někteří novináři totiž měli ochranku. Sledovat měli také generálního prokurátora, ale podle Tótha to bylo nad rámec původního záměru sledování. „Uhráli jsme to tak, že generální prokurátor má neschopenku a nechodí do práce,” dodal Tóth.

Na otázku, zda má Tóth obavu z pomsty od Mariana Kočnera nebo zda k němu přechovává nenávist, odpověděl: „Nic takového nepociťuji." Připustil však, že by k pomstě dojít mohlo. „Znám Mariana Kočnera jako pomstychtivého člověka. Do konce života budu muset žít s hrozbou, že se podobná pomnsta může přihodit i mně. Nemusí to být jen ze strany Kočnera, protože tím, že jsem vydal policii jeho mobily, jsem zkomplikoval život mnoha lidem,“ uvedl.

Okamžikem, kdy se Tóth rozhodl vypovídat, bylo podle jeho slov zadržení Aleny Zsuzsové. „Sám mám tři děti a život je nejvyšší nedotknutelná hodnota. Sám vím, jaká prožívám muka, když se mým dětem něco stane. Dovedu si představit, jaká muka prožívá Zlatica Kušnírová a rodiče Jána Kuciaka,“ uvedl.

„Já to necítím jako nenávist, bylo to pro mě lidské zklamání a zrada. Představte si, že se s někým dohodnu, že budeme pašovat koně a někdo zastřelí celníka. Vždyť když se dohodneme na pašování, proč by někdo střílel celníka?,“ prohlásil Tóth. „Asi jsme neměli takový vztah, když se mě (Kočner - pozn. red.) rozhodl takovýmto způsobem podrazit.“

Kočner Tótha několikrá obvinil ze lži. „Upravil svoje předešlé výpovědi. Hlavně výpověď, jak získal telefon, kterou upravil až potom, co obhajoba upozornila na možnou manipulaci s telefony,“ uvedl podnikatel. „Navzdory tomu, že jsme strávili týdenní dovolenou v Chorvatsku, si nedokázal vzpomenout, kdo tam byl. Nedokáže si vzpomenout, aby ti lidé nemohli potvrdit, že jsme se tam o Jánu Kuciakovi nikdy nebavili.“

Jako další se k výpovědi dostavil Jozef Dučák, osoba známá také z kauzy Technopol a blízký člověk podnikatele Kočnera. „Kuciak mi jednou telefonoval. Kladl mi otázky, na které jsem neuměl odpovědět. Volal jsem Marošovi (Kočnerovi - pozn. red.), aby mi poradil, co s tím. Pak jsem si Kuciaka zablokoval,“ uvedl Dučák s tím, že chtěl Kuciak hovořit právě o kauze Technopol, o které ve svých článcích informoval.

O svém vztahu k Tóthovi uvedl, že ho „akceptoval proto, že se zdržoval v Marošově přítomnosti“. „Ze začátku jsem ho obdivoval, protože napsal ty knížky o Cervanové (vražda Julie Cervanové). Teď pochybuji, že jsou pravdivé. Ta jeho literární fabulační erudice je velká. Klobouk dolů. Pokulhává morální stránka, takový člověk pro mě nemá cenu,“ tvrdí Dučák.

Klíčový svědek Andruskó

Prokurátor v úvodu celého procesu řekl, že Kočner si objednal vraždu Kuciaka ze msty za to, že novinář poukazoval na Kočnerovu rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Objednávku reportérovy vraždy podle obžaloby Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zsuzsová předala již odsouzenému prostředníkovi Zoltánu Andruskóovi, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval s bývalým vojákem Miroslavem Marčekem.

Právě Marček se v pondělí přiznal, že Kuciaka a Kušnírovou v jejich domě zastřelil, jako řidič mu podle něj pomáhal jeho bratranec Szabó. Marček také řekl, že v roce 2016 zavraždil podnikatele Petera Molnára; tato vražda je součástí procesu v Kuciakova případu. Kočner, Szabó i Zsuzsová vinu v případu Kuciakovy vraždy odmítli.

V úterý v kauze vypovídal Zoltána Andruskó, který je považován za klíčového svědka. Ten v případu vraždy figuroval jako prostředník mezi zadavatelem vraždy a jejími vykonavateli. Od začátku spolupracuje na případu s policií. Na konci loňského prosince byl odsouzen k 15 letům vězení.

Kočner vinu popírá

V pondělí byli jednotliví aktéři kauzy vyslýcháni jednotlivě. Jako první vypovídal Miroslav Marček, který se doznal k vraždě Kuciaka i Kušnírové. Tomáš Szabó ve své výpovědi popřel Marčekovu verzi, podle svých slov o vraždě Kuciaka nevěděl. Alena Zsuzsová vypovídala nejkratší dobu. Účast na vraždě razantně odmítla. Jako čtvrtý vypovídal podnikatel Marian Kočner. Ten vše popřel.

„Vzhledem k tomu, že můj obhájce i já máme výhrady k obžalobě jako takové, nebudu se k ní vyjadřovat a nebudu odpovídat na otázky. Budu se vyjadřovat v průběhu jednání k jednotlivým důkazům,“ sdělil soudu Kočner poté co uvedl, že z obžalovaných zná pouze Zsuzsovou.

Obžalovaným hrozí v případě prokázání viny až doživotní trest odnětí svobody. Rodiče Jána Kuciaka navíc požadují majetkovou náhradu - uhrazení nákladů na pohřeb a takzvané bolestné. „Poškození navrhují, aby soud zavázal obžalované, aby zaplatili každému z poškozených 500 tisíc eur (přes 12,5 milionu korun), tedy oba si uplatňují nemajetkovou újmu ve výši jeden milion eur,“ uvedl obhájce Daniel Lipšic.