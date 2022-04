Intercept by Security Service of Ukraine: Wife of Russian invader tells husband to “rape Ukrainian women”

„Tento šokující odposlech odráží morální hodnoty nejen okupantů, ale i jejich příbuzných, z nichž 80 procent nyní podporuje válku na Ukrajině,“ píše pod nahrávkou SBU. Informaci i s nahrávkou zveřenil web Daily Mail.

Rozhovor mezi ruským vojákem a jeho ženou



V nahrávce je nejprve slyšet ženský hlas: „Tak jo, dělejte to tam. Ukrajinské ženy, znásilněte je. Jo.” „Nic mi o tom neříkej, rozumíš,“ dodává žena s nesmělým smíchem.



Pak se ozve mužský hlas: „Ou, ou. Takže mám znásilňovat a nic ti neříkat?“ zeptá se, aby se přesvědčil, že mu žena skutečně dává svolení.



„Ano, abych se nic nedozvěděla,“ řekne ženský hlas, a poté je slyšet smích, tentokrát obou. „Proč se ptáš?“ dodá.



„Opravdu můžu?" zeptá se muž znovu.



„Jo, já ti to dovolím,“ řekne žena a zachichotá se. „Jen používej ochranu,“ dodá.



„Dobře,“ odpoví muž.

Znásilňování žen i dětí

Zveřejnění zvukového záznamu přišlo poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil ruské vojáky ze spáchání stovek znásilnění, včetně sexuálních útoků na malé děti, píše server Daily Mail. Kreml zprávy o násilí na ukrajinských civilistech popírá a označuje je za lži. Ruští vojáci podle něj civilisty neterorizují, ale naopak jim pomáhají.

Putinova armáda má však podle ukrajinských úřadů na kontě již mnohé zločiny, včetně brutálního znásilňování a vražd žen a dětí, často před zraky jejich vlastních rodinných příslušníků. Jeden ruský voják byl dokonce zatčen poté, co se údajně nahrál, jak zneužívá ukrajinské dítě. Moskva tato tvrzení popírá.

Šokující svědectví žen znásilněných vojáky: výhrůžky smrtí, brutalita i vraždy

V úterním projevu před litevskými zákonodárci Zelenskyj řekl: „V oblastech, které naši vojáci osvobodili od ruských okupantů pokračuje zaznamenávání a vyšetřování válečných zločinů. Téměř denně jsou nacházeny nové masové hroby. Sbíráme svědectví. Jde o tisíce a tisíce obětí, stovky případů mučení. Spousty těl jsou i nadále v kanalizacích a ve sklepích. Zaznamenány byly i stovky případů znásilnění, včetně znásilnění mladých dívek i malých dětí.“

Protest žen v estonském Tallinu před ruskou ambasádou:

Znásilňování je válečná zbraň

Rozsah brutality vedl ukrajinskou skupinu pro ochranu práv k tomu, aby informovala OSN, že znásilňování je Kremlem používáno jako válečná zbraň.

Kateryna Čerepacha, prezidentka organizace La Strada-Ukrajina, uvedla, že na tísňové linky její organizace volali lidé, kteří obvinili ruské vojáky z devíti případů znásilnění dvanácti žen a dívek. „Je to jen špička ledovce. Chceme, abyste slyšeli naše hlasy. Víme a vidíme, že násilí a znásilňování je nyní ruskými okupanty na Ukrajině používáné jako válečná zbraň,“ sdělila OSN.

Mezi oběťmi je prý i jedenáctiletý chlapec, který byl údajně znásilněn ruskými vojáky před zraky své matky, která byla přivázána k židli a nucena se dívat. Mezi dalšími znásilněnými je, podle ukrajinské parlamentní zmocněnkyně pro lidská práva Denisové, také čtrnáctiletá dívka, kterou znásilnilo pět Putinových vojáků a nyní je těhotná. Denisová také uvedla, že zhruba 120 tisíc dětí bylo buď uneseno do Ruska, nebo znásilněno.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov již koncem března uvedl, že Kreml informacím o údajném znásilnění nevěří. „Je to lež. Nedůvěřujeme Úřadu generálního prokurátora Ukrajiny. Ruská armáda neútočí ani nestřílí na civilisty. Rusové civilistům na Ukrajině pomáhají,“ řekl Peskov.

Nahlášené příběhy sexuálního zneužívání na Ukrajině:



Elena byla 3. dubna v Chersonu dvanáct hodin znásilňována poté, co ruský sympatizant řekl vojákům, že její manžel je ukrajinský voják na frontě.



Matku a její sedmnáctiletou dceru 4. března společně napadli tři muži.



Dospívající sestry ve věku 15 a 16 let se staly terčem útoku, když je vojáci přistihli, jak si stříhají vlasy na krátko, aby pro útočníky vypadaly méně atraktivně.



Poté, co třiatřicetileté Natálii zastřelili manžela, byla žena několik hodin opakovaně hromadně znásilňována, zatímco její čtyřletý syn se s pláčem schovával v kotelně.



Čtyřiadvacetiletý ruský voják Alexej Byčkov byl údajně zatčen poté, co sdílel záběry, na nichž zneužívá malé ukrajinské dítě.



Jedenáctiletý chlapec byl znásilněn před zraky své matky, která byla přivázána k židli a nucena se dívat.



Pětadvacet žen ve věku 14 až 25 let bylo v Buči drženo v zajetí ve sklepě a systematicky znásilňováno, devět z nich je nyní těhotných.



Padesátiletá žena byla pod pohrůžkou smrti odvedena do sousedního domu, znásilněna, poté, co se vrátila domů, našla svého muže zastřeleného.



Zdroj: Daily Mail