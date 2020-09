Skupina mladých lidí sedí v kavárně a povídá si. Najednou u nich zabrzdí dvě dodávky a z nich vyskáčou muži v hnědých tričkách a kuklách. Začnou studenty bez zjevného klíče násilím odvlékat.

„Kde je policie? Kdo jste? Nechte nás!“ ozývají se výkřiky, zatímco několik středoškoláků a dvě dívky jsou odvlečeny do dodávek, které odjíždějí. Tak vypadá jeden z mnoha příspěvků na sociálních sítích z Minsku těchto dnů.

Na jiných jsou vidět skupiny mužů v civilu a v kuklách, jak přepadávají lidi odcházejí z demonstrací a mlátí je tyčemi. Další taktikou režimu je, že lidé ze štábů opozice na mnoho hodin zmizí, aniž by o nich měli jejich příbuzní zprávy. Až po delším čase se objeví úřední informace, že byli buď zatčeni, nebo vyvezeni za hranice.

Podniky nestávkují

Lukašenkův režim, který v minulých dnech zřejmě posílili bezpečnostní experti z Ruska, evidentně nasadil novou taktiku. K udušení protestů proti zmanipulovaným volbám v neděli opět v Minsku demonstrovalo přes sto tisíc lidí má pomoci tento cílený teror a vytváření atmosféry strachu.

Klíčové také je, že se opozici nepodařilo zastavit výrobu ve státních podnicích. „Pokud porovnáme počty demonstrujících ze dvou týdnů těsně po volbách s tím, kolik lidí vychází do ulic nyní, trochu to kleslo. Zároveň to bohužel není podpořeno významnými stávkami podniků,“ uvedla pro ČRo Tereza Soušková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky.

Prezident Alexandr Lukašenko se tak cítí den ode dne silnější. „Neodejdu tak lehce. Vládl jsem v Bělorusku přes čtvrt století. Jen tak se toho nevzdám,“ uvedl včera Lukašenko před novináři.