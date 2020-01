V projevu před zástupci své charitativní organizace na podporu lesothských dětí Sentebale Harry podle agentury Reuters řekl, že konečný výsledek není tím, co zamýšlel.

Buckinghamský palác v sobotu oznámil, že princ Harry a jeho choť Meghan už nebudou disponovat titulem královská výsost, nebudou plnit pracovní povinnosti plynoucí z příslušnosti ke královské rodině a nebudou placeni z veřejných prostředků.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, což jsou tituly, které dvojici zůstávají, se na tom dohodli s královnou Alžbětou II. Harry a Meghan předtím oznámili, že chtějí své povinnosti omezit, finančně se osamostatnit a žít střídavě v Británii a Severní Americe.

Krok ke spokojenějšímu životu

"Doufali jsme, že budeme nadále sloužit královně, Společenství a mým armádním spolkům bez veřejného financování. Bohužel to nebylo možné," řekl princ, který zůstává šestým v pořadí následnictví na britský trůn.

"Přijal jsem to s vědomím, že to nic nemění na tom, kdo jsem nebo jak jsem oddaný. Ale doufám, že snadněji pochopíte, k čemu jsme dospěli, že si nechám odstup od všeho, co jsem znal, abych učinil krok směrem k tomu, co bude doufám pokojnější život," prohlásil Harry.

"Spojené království je můj domov a místo, které miluji. To se nikdy nezmění," řekl dále princ Harry a dodal: "Jsem velmi smutný z toho, že to takto dopadlo."