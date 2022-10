Jde o jeden z nejvýznamnějších památníků německé historie. Památník Bitvy národů (Völkerschlachtdenkmal) připomíná slavné vítězství Pruska a jeho spojenců Rakouska, Švédska a Ruska nad napoleonskými vojsky z roku 1813. Krvavá řež trvala od 16. do 19. října. Protinapoleonská koalice postavila do pole třistatisícovou armádu proti necelým dvěma stům tisíců Francouzů a jejich spojenců.

Bitva rozhodla o konci Napoleonovy převahy v Evropě, po necelém roce abdikoval a poprvé zamířil do vyhnanství, na ostrov Elba.

U Lipska po dvou dnech a desítkách tisíc padlých dal Napoleon povel k ústupu, který začal 19. října ve dvě hodiny ráno. Kvůli nedbalosti však vybuchly nálože pod jediným mostem přes řeku Elster a většina vojáků zadního voje zůstala odříznuta. Mnozí se snažili přeplavat přes rozvodněnou řeku a zaplatili za to životem. Mezi nimi byl také čerstvě jmenovaný maršál francouzského císařství, polský kníže Poniatowski, bratranec vítězného Karla Schwarzenberga.

Se stavbou památníku se začalo až v roce 1898. Trvala patnáct let. Odráží také nadměrný pocit síly Německa, který se vzedmul po konci éry říšského kancléře Bismarcka. Pro získání peněz od lidí na obří projekt se konala i velká loterie, podobně jako při stavbě našeho Národního divadla.

Úctyhodná výška

Jedná se o největší takovýto památník v Evropě. Stavba má úctyhodnou výšku 91 metrů a na horní plošinu vede asi pět set schodů. Do meziposchodí však zájemce vyveze výtah, jen posledních úsek je nutné vystoupat úzkým schodištěm. Skupinky pouští semafor.

Pohled na největší parkový hřbitov v Německu. Z památníku je možná vyhlídka, stavba se nachází na Pragerstrasse jihovýchodně od centra německého LipskaZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Monument byl po druhé světové válce málem zbourán. Vzhledem k jeho významu pro Německo památník totiž využívali nacisté pro svou propagandu. Samotný byl pak dějištěm bojů, kdy nacisté v Lipsku naposledy vzdorovaly americkým jednotkám.

Památník se nachází v jihovýchodní části saského města, v sousedství hlavního tahu - Pražské ulice. Z centra Lipska se lidé k parkovému areálu a do blízkosti Jezera slz dostanou i hromadnou dopravou, metrem či tramvají.

Monument s vyhlídkou je otevřený denně, do konce října od deseti dopoledne do podvečerních šesti hodin, poté až do března jen do čtyř. Standardní vstupné stojí deset eur, děti do šesti let neplatí.