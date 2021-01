Významných lidí a jejich skutků bude zcela jistě mnohem více a možná ti námi vybraní nakonec nebudou ani těmi nejdůležitějšími. To je vždy problém s podobnými předpověďmi. V každém případě se už nyní těšíme, až vás budeme moci seznámit s jejich činy na stránkách Deníku v roce 2021.

Šestnáct dobrých let s Angelou končí

V Praze strávila v roce 1985 půl roku a do české akademie věd, kde pomáhala se založením čtyř vědeckých ústavů, přijela před pádem komunismu ještě mnohokrát. O Praze, o Česku i Češích, věděla a ví více než jakýkoli německý kancléř před ní a zřejmě i v dohledné budoucnosti. Měla a má tu mnoho přátel, má to tu ráda.

Angela Merkelová za šestnáct let v úřadě udělala pro Česko i Evropskou unii mnohé. Jejím posledním diplomatickým mistrovským představením byla dohoda unijní sedmadvacítky na rozpočtu na příštích sedm let a přijetí mechanismu ochrany právního státu, který by měl zamezit nastolení diktatur v Polsku a Maďarsku.

Zdroj: DeníkI když má ve svém rodném listě Hamburk, její otec, evangelický farář, odešel už v roce 1954, kdy se narodila, na farnost do Východního Německa. Před šestnácti lety se tato bývalá fyzikální chemička stala první východní Němkou v čele Spolkové republiky. Během svého působení musela zvládnout jako klíčový státník EU několik vážných krizí. Jak v té finanční po roce 2008, tak v uprchlické v roce 2016 dokázala skloubit zájmy Německa a Evropské unie.

Oceněním její role se stalo i to, že v čele Evropské komise stanula loni na její doporučení Němka Ursula von der Laydenová. Koronavirovu krizi dokázala Merkelová zvládnout tak, že její CDU/CSU je na žebříčku popularity nejvýše za mnoho posledních let. Do roku 2021, který, jak ohlásila, bude jejím posledním ve funkci kancléřky, vstupuje s těžkým úkolem. Najít si nástupce, v čele strany a snad i v křesle kancléřky. To je zatím jediné, co se jí nedaří.

Na vlně úspěchu. Pirát Bartoš

Feťák, hulič, neomarxista, promigrantský vítač, levičák, zkrátka nepoužitelný magor, který nemá v politice co dělat. Takhle vidí šéfa Pirátů Ivana Bartoše (40) spousta lidí. Hlavně ti starší, také bohatí, příznivci hnutí ANO, ale i KSČM. Přesto je to právě dredatý rodák z Jablonce nad Nisou, který je kandidátem aktuálně nejsilnějšího bloku Pirátů a STAN na premiéra České republiky. Mimochodem je také mužem, který má před i za jménem doktorský titul a bez humbuku hodně času věnuje charitě.

S novorozeným synem chodí na patnáctikilometrové procházky s kočárkem, protože na rozdíl od potomků Mikuláše Ferjenčíka se malý Bertram nerad nosí v uzlu na prsou. Stejně jako všichni Piráti se o rodičovské povinnosti ochotně dělí s manželkou.

Sympatie voličů si ovšem Bartoš získal hlavně tím, že doslova ze země vydupal Pirátskou stranu, kterou z party rozevlátých ajťáků a příznivců legalizace marihuany učinil třetí nejsilnější sněmovní stranou. Přivedl ji do obou parlamentních komor, pražského magistrátu, osmi krajských vlád. Mladí mu věří, že si víc než přeje, aby Česká republika byla moderní, digitalizovaná, vzdělaná a kulturně progresivní země. Že to dokáže.

Totéž sice říká i Andrej Babiš, který v Pirátech vidí neokomunisty bažící po krvi miliardářů, ale jeho politika daleko víc fandí betonu, dotacím a 20. století. Střet mezi starým a novým světem ovšem může dopadnout úplně jinak. Na pravici se totiž objevila staronová hvězda jménem Martin Kuba. Pragmatik, lékař, hejtman. Muž s politickými i podnikatelskými zkušenostmi. Je to právě on, který může dovést ODS do budoucí pravicové vlády s ANO.

O úspěchu Bidena rozhodne koronavirus

20. ledna se nastěhuje do Bílého domu nový nájemník. Demokrat Joe Biden se stane oficiálně v tento den 46. prezidentem Spojených států a zároveň jedním z nejmocnějším lidí této planety, který svými kroky rozhoduje o jejím osudu.

Joe Biden si význam této role uvědomuje. Kromě opětovného přistoupení USA ke klimatické Pařížské dohodě, například hodlá první den po své inauguraci vyzvat všechny Američany, aby následujících 100 dní nosili zodpovědně roušky, a napomohli tak v boji s covidovou pandemií, jež si v USA vybírá krutou daň. Biden se nechal proti koronaviru už i očkovat a požádal své spoluobčany, aby tak učinili, až to bude možné, také.

Covid bude střebodem Bidenova konání během prvních měsíců jeho vlády a zároveň se pod jeho úhlem bude hodnotit úspěšnost jeho nástupu. Své si k tomu jistě řekne i bývalý prezident Donald Trump, který závažnost nákazy vždy zlehčoval. Otázkou ale je, zda bude mít na kritiku Bidena čas. Má k řešení totiž řadu vlastních problémů a obvinění z daňových úniků je jedním z nich. Až do 20. ledna má ovšem jednu velmi lákavou možnost, jak své trable vyřešit navždy. Jako prezident si může udělit milost.

Indiana Jones naposledy. Skutečně?

Popáté s kloboukem a bičem. A studio Disney tvrdí, že určitě i naposledy. Harrison Ford by měl letos uzavřít další významnou kapitolu své i světové filmové historie. Po vzestupu Skywalkera, devátého dílu Star Wars z roku 2019, kde si naposledy zahrál pašeráka a vesmírného pilota Han Sola, se nyní chystá na poslední díl další kultovní série.

Na jaře se začne, tedy lépe řečeno: podle plánů by mělo začít, natáčet pátý díl ze série o ikonickém archeologovi a dobrodruhovi Indianu Jonesovi. Do kin, pokud to covid dovolí, by se film měl dostat o rok později.

Studio se zapřísahá, že žádný další díl již nebude. Postava nebude přeobsazena (kdo by také dokázal Indianu zahrát lépe než Ford, že?) ani nebude pomyslná štafeta předána Indyho synovi (jak se pokusil – přiznejme si, že ze série nejslabší – díl čtvrtý). Fordovi bude při přemiéře filmu 79 let.

Všichni na Mars. Musk to zařídí

Co letos představí? Čím překvapí? Novou raketou Starship, která bude schopna donést lidstvo na rudou planetu a nevybuchne přitom jako ta letošní? Opravdu pošle prvního turistu na orbitu Měsíce? Bude prezentace skutečně prvního autonomního automobilu z jeho dílny?

Vlastně to je jedno, vše, co devětačtyřicetiletý podnikatel, filantrop, vynálezce a miliardář Elon Musk udělá, bude mít punc výjimečnosti. Ve světlech reflektorů je již roky, a ne vždy jen a pouze kvůli jeho technologickým kouzlům či úspěchům a kolapsům jeho nejznámějších projektů: elektrického vozidla Tesla či vesmírného programu SpaceX.

Jako celebrita je sledován do nejmenší detailů a sám tomu zatím s chutí napomáhá. Jeho loni narozený syn dostal původně jméno X Æ A-12, což se kalifornským úřadům nelíbilo. Musk ho tedy přejmenoval na X Æ A-Xii. Jeho synovi přejeme hodně zdraví a do budoucna především pevné nervy, Elonovi úspěch při jeho letošních marsovských misích.

Kipchoge na olympiádě. Zvládne maraton zase pod dvě hodiny?

V pátek 23. července začnou, v neděli 8. srpna skončí. S ročním zpožděním. 32. olympijské hry v Tokiu. Je to poprvé v novodobé historii, co byly hry odloženy. Zrušeny, např. kvůli válce, už několikrát byly. Kvůli marketingu se o nich ovšem bude hovořit jako o Tokiu 2020. Mimochodem, Tokio je již pátým městem, kde se budou hry konat podruhé.

Otázky před jejich zahájením zůstávají stejné jako před rokem. Kolik přiveze Česko medailí a cinkne i nějaká zlatá? Nebo kdo bude novým nejrychlejším mužem světa po Usainu Boltovi či kdo nahradí v bazénu Michaela Phelpse.

Anebo: Bude Eliud Kipchoge, výjimečný etiopský vytrvalec, schopen zopakovat svůj výkon z Vídně z roku 2019, kde za speciálních podmínek zaběhl rekordní, ale oficiálně neuznaný maraton pod dvě hodiny? I kdyby se mu nepodařilo prolomit i ten jeho oficiální rekord, kdy 42,195 km uběhl jen minutu přes dvě hodiny, budou jistě olympijské hry výjimečné. Možná i kvůli o rok delšímu čekání.