"Letadlo se začalo třást a ztráceli jsme výšku," popsal David Delucia. Řekl také, že si s manželkou dali do kapsy peněženku s doklady, aby v případě pádu mohli být identifikováni.

Zdroj: Youtube

Na sociálních sítích se objevilo i video, které natočil jeden z cestujících a na němž je vidět hořící motor letadla. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) posléze oznámil, že let číslo 328 měl poruchu na pravém motoru.

Policie čtvrti Broomfield, která je předměstím Denveru, zveřejnila na twitteru fotografie domu, před nímž je obrovský kus zřejmě části motoru letadla. Přidala k tomu upozornění, aby se lidé nalezených částí letadla nedotýkali a nehýbali s nimi, aby nemařili vyšetřování.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE