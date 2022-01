Hromadná evakuace

Boulderská kancelář pro stav nouze pobízela obyvatele, aby se v případě, že uvidí oheň, okamžitě evakuovali. „Situace pokračuje a rapidně se rozvíjí. Chceme, aby byli všichni připraveni k akci, kdyby bylo potřeba,“ dodala Hoganová. Částečně se evakuovali i lidé z Westminsteru a Broomfieldu, ve kterém už ale policie před čtvrteční půlnocí rozkaz k evakuaci zrušila.

Guvernér Jared Polis vyhlásil v okresu stav nouze. Na čtvrteční tiskové konferenci sdělil, že poryvy větru o rychlosti až 177 kilometrů v hodině velmi rychle rozptýlily požáry přes příměstské části. „Plameny během několika sekund překonávaly délky fotbalového hřiště,“ řekl.

Polis ve svém projevu myslel i na lidi, kteří se nemají kam vrátit. „Pro ty, kteří vše, co měli, ztratili, vězte, že tu pro vás budeme, abychom vám vaše životy pomohli znovu vybudovat,“ dodal.

Dva z požárů byly obzvláště rozsáhlé a státní úředníci je pojmenovali The Marshall a The Middle Fork. The Marshall způsobil největší škody. Do čtvrtečního večera spálil téměř 650 hektarů země. Rozšiřoval se přes Superior a Louisville, zatímto The Middle Fork zvládli hasiči rychle zkrotit a udržovat ho pod kontrolou.

This video from Colorado’s Marshall fire is terrifying. pic.twitter.com/AWqBvs9lWX — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 31, 2021

Podle šerifa Joa Pelleho zničil oheň ve městě Superior a jeho okolí přibližně 580 budov, včetně obytných domů, nákupního centra a hotelu. „Věříme, že oba hlavní požáry způsobilo stržené elektrické vedení. V rámci rozsahu neštěstí bych se nedivil, kdyby došlo k nějakému úmrtí nebo zranění,“ sdělil.

Ničivé požáry v USA: Šířící se oheň donutil k evakuaci desetitisíce lidí

Plameny už v tuto chvíli zranily alespoň šest lidí, které ošetřili v broomfieldské nemocnici. Ta už od začátku incidentu převážela méně vážné pacienty do jiných zařízení, aby udělali místo pro nově zraněné. Další nemocnici Avista Adventists Hospital v Louisvillu úřady pobízely, aby své pacienty evakuovala kvůli nebezpečnému kouři.

Podle informací CNN je také v Colorádu momentálně 53 500 lidí bez elektřiny, přičemž v Boulderu jich je dohromady 18 791. V průběhu pátku by ale veškeré fungující domácnosti měly mít energii zpátky.

Zůstaňte vevnitř, zavřete okna

Pro ty, kteří museli před ohněm utéct, otevřel americký Červený kříž evakuační centrum. Zařídili ho v blízkém městě Lafayette a v twitterovém příspěvku obyvatele pobízeli, aby se chránili před kouřem. Mají proto zůstat uvnitř se zavřenými okny, použít přenosné čističe vzduchu a vyhnout se zapalování svíček, krbů nebo plynových sporáků. Také je nabádali, aby zůstali obezřetní, sledovali zprávy a schovali své mazlíčky na jednom místě, pro případ evakuace.

Přes čtvrteční noc se vítr uklidnil a Národní meteorologická služba oznámila dobré zprávy. Všechna varování před silným větrem v oblasti Boulder zrušila. Některé nárazové poryvy větru zůstaly, ale nejsou již tolik nebezpečné.

Close up view of the Boulder County fire and reaction from inside the Chuck E. Cheese off Marshall Rd in Superior, CO with wind gusts of 110mph. pic.twitter.com/OkBUnl8E9c — Jason Fletcher (@SoFarFletched) December 30, 2021

Ve čtvrtek odpoledne ale ještě lepší zítřky neviděli. Vítr na některých místech dosahoval rychlosti až 185 kilometrů v hodině a kombinace téměř hurikánově rychlého větru, který převracel kamiony, a velmi nízké vlhkosti vzduchu podporovala rychlé šíření požárů. „Jsme uprostřed větrné bouře, která se zapíše do historie,“ sdělili.

Žena v letadle zjistila, že má covid. Čtyři hodiny cestovala na záchodě

Státní zástupce Joe Neguse se musel také s rodinou evakuovat. „Tyto požáry způsobily takovou úroveň destrukce, jakou náš stát ještě nezažil,“ sdělil stanici CNN. Dodal, že rekordní větry, které zatlačily požáry do obytných čtvrtí, začnou snad večer slábnout a zbytek utlumí očekávané páteční sněhové srážky. „Doufáme, že to začne brzy, abychom našim hasičům a záchranářům poskytli určitou úlevu při ochraně našich komunit,“ doplnil.