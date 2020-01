Na základě návrhu prokurátora byli v pondělí jednotliví aktéři kauzy vyslýcháni jednotlivě. Jako první vypovídal Miroslav Marček, který se doznal k vraždě Kuciaka i Kušnírové. Tomáš Szabó ve své výpovědi popřel Marčekovu verzi, podle svých slov o vraždě Kuciaka nevěděl. Alena Zsuzsová vypovídala nejkratší dobu. Účast na vraždě razantně odmítla. Jako čtvrtý vypovídal podnikatel Marian Kočner.

„Vzhledem k tomu, že můj obhájce i já máme výhrady k obžalobě jako takové, nebudu se k ní vyjadřovat a nebudu odpovídat na otázky. Budu se vyjadřovat v průběhu jednání k jednotlivým důkazům,“ sdělil soudu Kočner poté co uvedl, že z obžalovaných zná pouze Zsuzsovou.

Andruskó lže, tvrdí Zsuzsová

Zsuzsová hned na úvod prohlásila, že obžalované kromě Mariana Kočnera nezná. „Poprvé jsem je viděla u soudu v Banské Bystrici,“ uvedla. „Kočner je můj velmi dobrý přítel a kmotr mojí dcery. Poznala jsem ho v roce 2012. V roce 2014 mi nabídl - kvůli mé nemoci - že se stane kmotrem mojí dcery.“

Vyjádřila se pouze krátce, protože chtěla vypovídat znovu poté, co dojde k výslechu Zoltána Andruskó. „V plné míře vinu za tento skutek odmítám. V životě jsem si žádnou vraždu neobjednala. Od pana Andruskó jsem si objednala pizzu nebo denní menu v jeho restauraci, čištění bazénu a přestavbu pokoje mojí matky. Všechna jeho tvrzení jsou absolutní lži, což během tohoto soudu dokážeme,“ uvedla Zsuzsová.

Vražda novináře Jána Kuciaka:

Podnikatel Kočner si prý u Zsuzsové žádnou vraždu neobjednal. „Nikdy se nechoval tak, že by chtěl někomu fyzicky ublížit,“ prohlásila.

Szabó chtěl prý volat policii

Szabó před soudem popsal vlastní verzi událostí, které předcházely Kuciakově vraždě. Zoltán Andruskó ho podle jeho slov požádal o „profackování“ či zbití jisté osoby. Až později prý zjistil, že se má jednat o „nějakého mladého novináře“. Připustil, že Marčeka do Kuciakova bydliště odvezl, poté se však podle něj oddělili. Marček se měl do půl hodiny vrátit, o tom kde byl a co dělal prý ale mlčel.

Marček měl následně Szabóvi říci, že přišel k domu, kde uviděl ležet dvě mrtvá těla - muže a ženu. Szabó pak podle svých slov Marčeka přesvědčoval, aby společně informovali policii. „Na otázky nebudu odpovídat,“ uvedl poté, co zakončil svou řeč.

Prokurátor Daniel Lipšic označil výpověď Tomáše Szabó za nedůvěryhodnou. „Je tam posun oproti výpovědi z přípravného řízení. Neustále přizpůsobuje svou výpověď nové důkazní situaci v zájmu toho, aby nemusel přiznat svůj podíl na úkladných vraždách,“ uvedl Lipšic.

Marček se omluvil pozůstalým

„Chci se omluvit poškozeným za újmu, kterou jsme jim způsobili. Nic nedokáže nahradit to, co jsme jim vzali. Jsem si vědomý toho, co jsme spáchali. To, že jsem je vídával v televizi, bolest mě přinutila zamyslet se. Je mi to líto,“ prohlásil na úvod své výpovědi Marček a doplnil, že podrobné informace o Kuciakovi získali vrazi od Zoltána Andruskó. „Tomášem Szabó jsme několikrát provedli obhlídku místa,“ uvedl.

„Jednadvacátého února jsme se tam vrátili, šli jsme tam s panem Szabó. Vysadil mě na fotbalovém hřišti. Bylo zamčeno, tak jsem počkal v letní kuchyňce. Trvalo to dost dlouho. Potom se vrátili pan Kuciak a paní Kušnírová. Ještě jsem tam chvilku čekal, než se naskytne vhodná příležitost. Ta přišla, když paní Kušnírová šla na záchod. Zasáhl jsem ho do hrudníku. V kuchyni jsem trefil i ji,“ popsal Marček události osudného dne. „Dal jsem mu ránu jistoty,“ doplnil.

Tělo mělo původně zmizet

Marček soudu popsal fotografie Kuciaka, které měl dvojici údajných vykonavatelů vraždy dodat Andruskó. Deník SME připomíná, že popis odpovídá snímkům, které se našly ve vile podnikatele Kočnera. Důležitou součástí Marčekovy výpovědi byl i popis úpravy použité munice a manipulace se zbraní, kterou podle střelce zřejmě vlivem tlumiče bylo nutné po každém výstřelu natáhnout. „Tato vyjádření jsou důležitá, protože na místě vraždy se našly náboje, které vypadly zřejmě technickou chybou zbraně,“ upozorňuje slovenský list.

Během výslechu také potvrdil informaci, že původně měli Kuciaka nejprve unést. „Nejprve to měl být únos a následná vražda. V každém případě to mělo skončit vraždou, ale tak, aby to tělo nenašli,“ uvedl Marček. Unést Kuciaka však podle něj bylo nereálné. „Na cestách jsou policejní hlídky, když nás zastaví, otevřeme kufr a tam člověk. To nevysvětlíme.“

Přísná bezpečnostní opatření

Hlavní líčení začalo v 9:00 hodin za přítomnosti desítek novinářů ze Slovenska i zahraničí. Na místě panovala přísná bezpečnostní opatření, podle slovenského deníku SME soudní síň hlídala zhruba desítka maskovaných policistů a asi 15 příslušníků vězeňské a justiční stráže.

Soudkyně Ružena Sabová hned na začátku nedala souhlas se zvukovým přenosem jednání, „aby nebyl narušen průběh hlavního líčení a zároveň proto, aby nemohla být poškozena práva ani jedné ze stran“. Sabová zároveň informovala, že mezi důkazy jsou i utajované skutečnosti.

Obžalovaným hrozí v případě prokázání viny až doživotní trest odnětí svobody. Rodiče Jána Kuciaka navíc požadují majetkovou náhradu - uhrazení nákladů na pohřeb a takzvané bolestné. „Poškození navrhují, aby soud zavázal obžalované, aby zaplatili každému z poškozených 500 tisíc eur (přes 12,5 milionu korun), tedy oba si uplatňují nemajetkovou újmu ve výši jeden milion eur,“ uvedl obhájce Daniel Lipšic.

Soud bude pokračovat po hodinové pauze ve 12:55 výslechem obžalovaných v pořadí: Marček, Szabó, Zsuzsová, Kočner. pic.twitter.com/mCo7NWmS1h — Filip Harzer (@HarzerF) January 13, 2020

Obžalovaný Miroslav Marček před soudem přiznal, že je vinen v prvním bodě obžaloby, kterým je vražda Jána Kuciaka. Přiznal se také k vraždě podnikatele Petera Molnára, ke které došlo v roce 2016 a která je součástí procesu. Tomáš Szabó se odmítl k obvinění z vraždy novináře vyjádřit, Alena Zsuzsová uvedla, že je nevinná. „Ve třetím bodě (nedovolené ozbrojování) přiznávám vinu, v bodě prvním jsem nevinný,“ uvedl pak Marian Kočner.

Štvavá kampaň

„Podle mého názoru je tato obžaloba ve vztahu k paní Zsuzsové nedůvodná a absolutně nezákonná. K jejímu podání došlo pod velkým tlakem. Je tu mediální a štvavá kampaň proti mojí klientce,“ prohlásila před soudem obhájkyně údajné objednavatelky Aleny Zsuzsové Júlia Vestenická, podle které neexistuje o tom, že si Kočner u Zsuzsové čin objednal, žádný důkaz.

Všechna obvinění vůči Zsuzsové jsou podle obhajoby postavena na svědectví Zoltána Andruskó, který se k účasti na vraždě přiznal a v prosinci si vyslechl rozsudek patnácti let odnětí svobody. Druhý obhájce Zsuzsové Štefan Neszméry zpochybnil svědkovu důvěryhodnost. „Je to kajícník, který je schopný říct cokoli, jen aby dostal nižší trest,“ prohlásil.

Za nedůvodnou označil obžalobu i obhájce podnikatele Kočnera Marek Para, který rovněž poukázal na nesrovnalosti. „Na jedné straně prokurátor tvrdí, že mělo dojít k odevzdání peněz, ale neexistuje k tomu důkaz,“ uvedl. Za důvodné považuje pouze obvinění z nedovoleného ozbrojování, protože během domovní prohlídky se u Kočnera našly náboje do zbraní, na které neměl povolení.

Obhájkyně Tomáše Szabó Ivana Kochanská před soudem prohlásila, že její klient vinu necítí a na skutku se nepodílel. Szabó připouští, že před vraždou Marčekovi pomáhal. „Jednání před vraždou však nesměřovalo k vraždě, což také vyplývá z dokazování,“ uvedla Kochanská.

Na místě, kde došlo k vraždě novináře a jeho partnerky, podle Kochanské Szabó nikdy nebyl. Výpověď Marčeka označila za nedůvěryhodnou. „Snaží se tím získat co nejnižší trest,“ prohlásila. Ve výpovědích Marčeka jsou podle Kochanské dosud nevysvětlené rozpory. Marček prý například tvrdil, že Kuciaka střelil do hlavy a do hrudníku, což vyšetřování nepotvrdilo.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové

K vraždě novináře a jeho partnerky došlo 21. února 2018 v obci Veľká Mača na západě Slovenska. Kuciak, kterému bylo v době vraždy 27 let, byl usmrcen dvěma střelami do srdce, Kušnírová pak jednou střelou do hlavy.



Na základě vyšetřování vyšlo najevo, že motivem vraždy měla být Kuciakova novinářská činnost. Před koncem září 2018 pak policie zadržela osm podezřelých, mezi nimi i údajného střelce, bývalého policistu Tomáše Szabó.



Za zprostředkovatelku vraždy označili policisté Alenu Zsuzsovou, tlumočnici podnikatele Mariána Kočnera. Toho pak v březnu 2019 policie obvinila z objednání vraždy. O měsíc později se k provedení vraždy přiznal bývalý profesionální voják Miroslav Marček, který v případu původně figuroval jako řidič vykonavatele.



První pravomocný rozsudek si vyslechl v prosinci roku 2019 Zoltán Andruskó, který se k účasti na vraždě přiznal a uzavřel s žalobcem dohodu o vině a trestu, v rámci které si odsedí trest 15 let odnětí svobody.



Vražda vyvolala v roce 2018 na Slovensku protivládní demonstrace a vyústila v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica.