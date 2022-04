Kromě střelby prověřovali hasiči a policisté také informace, že v metru mělo dojít k výbuchu. „V tuto chvíli není k dispozici žádné aktivní výbušné zařízení,“ uvedlo později brooklynské policejní oddělení na twitteru. Na místě bylo nakonec nalezeno pouze několik kouřových zařízení, uvedl mluvčí starosty Fabien Levy.

Nikdo nevěděl, co se děje

Svědci popsali, jaká byla situace bezprostředně po střelbě. Všude zavládl chaos, panika a strach. „Dveře metra, ve kterém jsem zrovna jel, se otevřely do děsivého obrazu. Všude byl kouř, krev a křičící lidé,“ řekl rozhlasové stanici 1010 WINS svědek Sam Carcamo. Dodal, že po otevření dveří viděl, jak se z vlaku N, ve kterém střelba proběhla, valí dým.

Jedna z dalších svědkyň Karina sdělila televizi CBS New York, že právě odvážela svého bratra do školy, když došlo k útoku. Ona sama prý viděla teenagera se střelným zraněním. „V jeho koleni byla jasně viditelná rána po kulce,“ sdělila stanici.

Juliana Fondová zase popsala zpravodajskému webu Gothamist, že najednou cestující ze zadního vagonu začali hlasitě bušit na dveře. „Ozývaly se hlasité rány a v druhém vagonu byl kouř. Lidé se z něj chtěli dostat pryč a nemohli, proto tloukli na dveře, aby se dostali do našeho vagonu,“ řekla.

Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022

Danny Mastrogiorgio z Brooklynu se právě chystal do metra poté, co doprovodil svého syna do školy. Místo toho ale jen pozoroval tlačenici cestujících, z nich někteří byli zranění, jak v panice vybíhají po schodišti ven na nedalekou 25. ulici. „Nejméně dva z nich měli viditelná zranění nohou. Bylo to šílené, nikdo přesně nevěděl, co se děje,“ vylíčil své svědectví agentuře AP.

Allan Lee zase popsal situaci nad stanicí metra. Zrovna byl ve svém podniku Cafe Nube, když se v jeho bloku na 36. ulici náhle sjelo půl tuctu policejních a hasičských aut. „Policisté odváželi lidi do sousedního bloku a pak uzavřeli vchod do metra poblíž mé kavárny,“ řekl AP. Když si vzápětí všiml pyrotechniků a psů, byl si jistý, že nejde o každodenní běžnou poruchu metra.

Přeživší: Nejhorší bolest, jakou jsem kdy cítil

Jeden z postřelených popsal hrůzu i bolest, kterou pocítil po zásahu do zadní části kolene. „Byla to ta nejhorší bolest, jakou jsem kdy v životě cítil," řekl v rozhovoru pro CNN Hourari Benkada.

Benkada jel se střelcem ve vagonu a byl mezi prvními, které postřelil. „Viděl jsem jen kouř a černý dým. Lidé se hrnuli dozadu. Přede mnou byla těhotná žena, snažil jsem se jí pomoci. Nejdřív jsem vůbec nevěděl, že se střílí, myslel jsem si, že jen někdo vypustil černou dýmovnici. Řekla mi: 'Čekám dítě,' objal jsem ji a pak ten chaos pokračoval. V tu chvíli jsem dostal zásah do zadní části kolene,“ popsal děsivý zážitek.

Podle vyšetřovatelů se pak útočníkovi zasekl zásobník, což možná mnohým zachránilo život. „Padlo asi deset výstřelů, pak se zbraň zasekla. Myslím, že měl jakoby prodloužený zásobník nebo tak něco, protože jsem nikdy neslyšel, že by z pistole vyšlo tolik výstřelů," řekl Benkada.

Kdo je Frank James

Po útočníkovi newyorská policie stále pátrá. Jako „zájmovou osobu“ však vyšetřovatelé označili Franka Jamese, domnívají se totiž, že si pronajal dodávku U-Haul, klíče od níž byly nalezeny na místě střelby. Policie v současné době vyšetřuje, zda má se střelbou nějakou spojitost. Zatím ho jako podezřelého nejmenovala.

NYPD says this is the person of interest in the subway shooting. His name is Frank James.

If you have any information -- call 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/OXoAPWeBIj — Brian Entin (@BrianEntin) April 12, 2022

Frank James na svých videích, které zveřejňoval na YouTube, opakovaně hovořil o násilí a masových střelbách. Jedno nahrál i v pondělí, uvedl v něm, že přemýšlel o zabití lidí, kteří mu ublížili. „Prošel jsem si spoustou sr*ček, kdy můžu říct, že jsem chtěl zabít lidi. Chtěl jsem se dívat, jak lidé umírají přímo před mým zku*veným obličejem, a to okamžitě. Ale pak jsem si řekl, hele, chlape, já nechci jít do žádnýho zasranýho vězení.“

After perusing through the NYC subway shooters YouTube channel I gotta say, based schizo hotep pic.twitter.com/uijJBbEDSy — Kobayashi ? (@Kobayashi_BSLSK) April 13, 2022

V dalším videu zveřejněném minulý týden James, který je Afroameričan, hovoří o zneužívání v církvích a rasismu na pracovišti a používá rasistické a misogynní výrazy.

Poté, co hovořil o násilí ve společnosti, James řekl: „Potřebujeme vidět více masových přestřelek. Jo. Potřebujeme vidět víc.“ V tomto i v několika dalších videích se opakovaně hlásil k nenávisti vůči téměř všem rasám a černošskému nacionalismu. Tvrdí, že chce probudit černochy.