Japonci vyhrávají boj s koronavirem. Dokonce i v tokijském mraveništi

Patnáct set nakažených denně. To jsou čísla z posledních dní. Maximum ale v Tokiu zaznamenali už v srpnu. To jeden den přibylo 1900 nových nemocných. Porovnejte to s posledními čísly v České republice. Jak to japonská čtrnáctimilionová metropole dělá? Za úspěchem lze nalézt několik faktorů, všechny zcela typické pro japonskou společnost.

Japonské Tokio během epidemie koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia.cz