Ve vstupní hale luxusního hotelu na okraji diplomatické čtvrti v indickém hlavním městě Nové Dillí je velký displej a na něm tři čísla. První ukazuje hodnotu znečištění vzduchu v hotelových prostorách, která je o něco menší než hodnota na druhém místě.

To je výška maximálního znečištění vzduchu, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace. Třetí číslo, které svítí červeně, ukazuje hodnoty desetkrát větší. A to je „kvalita“ ovzduší mimo hotel. Jsou přitom dny, kdy to bývá ještě několikrát horší.

Přežít bez újmy

Pokoj v hotelu stojí víc, než je měsíční příjem velké části Indů. „Čistý vzduch, to je tady v Dillí největší luxus,“ uvádí jeden evropský diplomat. „Abyste to tu přežili bez újmy na zdraví, potřebujete vedle klimatizace i čističku vzduchu,“ uvádí. „Stejně se ale všichni děsíme toho, že po návratu půjdeme na kontrolu k lékaři a on nám řekne, že máme z toho vzduchu tady rakovinu plic,“ dodává.

Milionový Gurgáon, jedno z měst v aglomeraci Nového Dillí, kde sídlí pobočky světových koncernů a mimochodem i centrála Home Creditu, je z hlediska práce nejlepší adresou v Indii. Studie organizací IQ Air Visual a Greenpeace ho ale označila za město s nejhorším ovzduším na planetě. Sedm z deseti měst s nejvíce znečištěným ovzduším je v Indii.

V Dillí byla loni v listopadu situace tak extrémní, že vypadly měřice, když hodnoty přesáhly extrémních 1000 mikrogramů prachových částic na metr krychlový.

„Byli jsme postaveni před dilema, jestli s ohledem na zdraví diplomatů uzavřít ambasádu,“ říká český velvyslanec Milan Hovorka. „Pokud s tím místní vláda Dillí něco neudělá, budou muset brzy kvůli tomu jezdit do Indie diplomaté bez rodin.“ „Nejhorší situace je v listopadu a prosinci,“ popisuje problémy se znečištěným smogem jeden český obchodník. „To tu téměř nevidíte na krok,“ dodává.

„Tradiční vypalování polí po sklizni přináší při nepříznivém větru a suchu do města obrovské množství smogu,“ vysvětluje to třicátník Sachidaman Swami z Dillí. „Je to sice zakázáno, ale nedodržuje se to,“ uvádí.

Pomůže Indii jádro?

Boj proti znečištění ovzduší a globální změně klimatu byl jedním z důležitých témat rozhovorů ministra zahraničí Tomáše Petříčka v Dillí. Petříček zde jednal se šéfem diplomacie Subrahmanyamem Jaishankarem a setkal se i s indickým premiérem Naréndrou Módím. „Indie si uvědomuje, že jde o o zásadní téma, a hledá cestu k řešení. I proto, že vedle znečištění vzduchu hrozí Indii v mnoha částech země nedostatek vody,“ říká Petříček. „Pro zemi s 1,4 miliardy obyvatel, která se chce rychle ekonomicky rozvíjet, je to obrovská výzva,“ dodává.

Vedle rozvoje slunečních a větrných elektráren chce jít Indie, závislá dosud na uhlí, podobnou cestou jako Česko – rozvojem jaderné energetiky. Česko, které samo plánuje výstavbu jaderných reaktorů, je podle velvyslance Hovorky pro Indii zajímavým partnerem. „S Indií máme podepsánu dohodu o spolupráci v jaderném výzkumu,“ říká Hovorka stím, že vidí velkou možnost i při dodávkách pro výstavbu indických atomových elektráren.