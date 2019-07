Bývalý vicepremiér, ministr zahraničí a obrany, velvyslanec v USA a také jeden z nejbližších spolupracovníků Václava Havla má renomé a zkušenosti, které mu devadesát procent poslanců Evropského parlamentu může jen závidět. V květnových volbách se mu povedl husarský kousek, když z nevolitelného místa poskočil na druhé a svými preferenčními hlasy se zasloužil o to, že ODS přeskočila Piráty a skončila hned za vítězným hnutím ANO.

Přes obdivuhodný životopis, jazykové schopnosti i pozoruhodný volební výsledek je Vondra „jen“ řadovým členem výboru pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin. Důvodem, vedle toho, že jeho frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) je až šestá nejsilnější, je, že Vondra platí „nováčkovskou“ cenu.

Sám si z toho ale hlavu nedělá a na práci ve výboru pro životní prostředí se vyloženě těší. „Jednak jsem se v minulých letech ekologii dost osobně věnoval, a pak se také těším, jak jim ve výboru budu zvedat mandle. Jsem mezi nimi asi jediný, který má zkoušku z klimatologie,“ říká Vondra, který se chce se svými skeptickými názory postavit svým silně „zeleně“ orientovaným kolegům. „Začínal jsem jako disident, tak si to tu zopakuji,“ dodává.

Už během minulých týdnů si ozkoušel, že europoslanecký chleba o dvou kůrkách obnáší velmi únavné cestování z Česka do Bruselu a Štrasburku. „Najezdil jsem v minulých týdnech pět tisíc kilometrů,“ uvádí Vondra. „Do Bruselu je to opravdu štreka, ale sem do Štrasburku to jde. Navíc, když se letí letadlem, musí se přestupovat v Mnichově, takže časově nic moc neušetříte,“ říká.

„Ale rozhodně se nechci usídlit v Bruselu, chci se vracet ke svým voličům, protože ti si mě zvolili,“ dodává Vondra, který si stále ještě teprve oťukává bruselské a štrasburské hotely.

„Teď bydlím v německém Kehlu za Rýnem, je to levnější a mám tam balkón, na kterém můžu kouřit,“ vysvětluje. Na otázku, co ho v Evropském parlamentu nejvíce potěšilo, říká, že to byl příspěvek k důchodu. „V Německu jsou to drobné, ale pro českého důchodce to jsou fajn peníze,“ usmívá se.

Raketový start

Z jedenácti nováčků (z celkem 21 českých europoslanců) měl nejúspěšnější a na štrasburské poměry raketový start lídr kandidátky Pirátské strany Marcel Kolaja. Tomu se totiž podařilo po pár dnech v Evropském parlamentu stát se hned na ustavující schůzi na počátku července jedním z místopředsedů Evropského parlamentu. To je zatím nejvyšší funkce, na kterou tady Češi dosáhli. Bylo to překvapivé i proto, že spolu s ním se místopředsedkyní stala další Češka, europoslankyně ANO Dita Charanzová.

Kolaja, který se na rozdíl od Vondry snažil stát europoslancem už před pěti lety, nečekal ani minutu. „V pondělí po evropských volbách jsme prvním ranním letem po šesté ráno vyrazili do Bruselu vyjednávat,“ svěřuje se s receptem na úspěch. V té chvíli nebylo jasné, zda Piráti zamíří k liberálům, nebo Zeleným. Zelení dali lepší nabídku, jejíž součástí byla zřejmě i funkce pro Kolaju. „Největší problém je pro mě zatím se tady vyznat a dorazit do správné kanceláře,“ říká s úsměvem.

Pozoruhodnou postavou je i generálmajor Hynek Blaško, který v europarlamentu zastupuje Svobodu a přímou demokracii. „Mě tady nic nepřekvapilo. Jen kolik je tu lidí. Já jsem sem přišel připravený na všechno,“ říká.

Ti, co tu nejsou poprvé, radí nováčkům, aby začátek nepodcenili. „Poradila bych jim, aby si hned zkraje své práce stanovili své jasné priority a za nimi si šli,“ říká europoslankyně ANO Martina Dlabajová, která začíná druhý pětiletý mandát. „Důležité také je co nejrychleji začít spolupracovat s těmi správnými lidmi,“ dodává.

