V provincii Chu-pej, která je považována za epicentrum infekce, už čtvrtý den v řadě nepřibyl žádný nově nakažený. Zemřelo zde ale pět ze šesti lidí, kteří nákaze v sobotu podlehli. Jediný případ domácí nákazy se objevil v jihočínském průmyslovém centru Kuang-čou (Kanton). Podle místních úřadů se jednalo o první případ, kdy se na domácí půdě nakazil někdo od příchozího ze zahraničí.

Celkem se v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, koronavirus od konce loňského roku potvrdil u 81.054 lidí. Z nemoci se zde dosud vyléčilo 72.244 lidí a ve vážném stavu zůstává 1845 pacientů.

Vzhledem k úbytku domácích případů přenosu nemoci a postupující pandemii v jiných koutech světa se nyní Čína snaží zabránit zavlečení viru zpět na svoje území. Čínské letecké úřady dnes oznámily, že všechny lety směřující do Pekingu budou od pondělí odkloněny na jiná letiště, kde cestující absolvují zdravotní vyšetření. Jen ti, kteří jím projdou, budou moci znovu nastoupit do letadla a pokračovat do čínské metropole.

Indický premiér chválí opatření

Počty nově nakažených stále mírně klesají v Jižní Koreji, která oznámila 98 nových případů koronaviru, čímž bilance nakažených vzrostla na 8897. Nezaznamenala však žádné další úmrtí. V pátek přitom evidovala 147 nově nakažených, rekordní počet z 29. února činil 909 případů.

Na Filipínách přibylo 73 infikovaných, celkem se tak v této zemi nakazilo 380 lidí. Nově zemřelo šest pacientů a celkový počet obětí činí 25, uvedlo podle Reuters filipínské ministerstvo zdravotnictví.

Indie, kde se dosud nákaza potvrdila u 315 lidí, pro dnešek zavedla čtrnáctihodinový zákaz vycházení. Začal platit ráno v 07:00 místního času (02:30 SEČ) a skončí ve 21:00 místního času (16:30 SEČ). Indický premiér Naréndra Módí označil omezení pohybu za skvělý nástroj boje proti hrozbě onemocnění COVID-19. "Kroky, které podnikneme nyní, nám pomohou v budoucnosti," uvedl na twitteru.

V Afghánistánu se nakazili i zákonodárci

Singapur dnes oznámil, že od úterý kompletně uzavře svoje hranice poté, co v tomto městském státě nemoci COVID-19 podlehli první dva lidé. Singapur s téměř šesti miliony obyvateli zatím zaznamenal 432 případů nákazy.

Japonsko vydalo cestovní varování, v němž svoje občany nabádá, aby necestovali do USA, pokud to není nutné. Tokio již dříve zakázalo cesty do většiny evropských zemí, Číny či Jižní Koreje. Podle dat univerzity Johna Hopkinse již Spojené státy předstihly v počtu nakažených Španělsko a jsou tak po Číně a Itálii třetí nejvíce zasaženou zemí na světě.

Ve Vietnamu dnes zdravotní úřady registrovaly 12 nových případů koronaviru, což je dosud největší denní přírůstek. Celkem je v zemi na jihovýchodě Asie již 106 infikovaných, z nichž zatím nikdo nezemřel.

Deset nových případů dnes zaznamenal občanskou válkou zmítaný Afghánistán, kde celkový počet nakažených vystoupal na 34. Podezření na nákazu panuje i u dvou místních zákonodárců. "Obáváme se růstu počtu případů COVID-19 v zemi, především v (metropoli) Kábulu s asi šesti miliony obyvatel," prohlásil místní ministr zdravotnictví.