Podle agentury Reuters se část protestujících navzdory hlídkám na okraji města dostala do centra Paříže k Vítěznému oblouku.

Premiér Jean Castex v televizi vybídl pořádkové síly, aby proti všem pokusům o zablokování dopravy v metropoli postupovali nekompromisně a tvrdě.

Obrněná vozidla v ulicích

Z parkoviště u Chartres, ležícím 90 kilometrů od Paříže, nicméně dnes ráno vyjeli bretaňští motoristé, kteří se zde přes noc shromáždili, obklopeni četníky, a zamířili velice pomalou rychlostí k Paříži. Podle reportéra AFP byla únava a napětí hmatatelné.

Zákaz shromažďování kolon v pátek potvrdily soudy, které zamítly dvě odvolání. "Je to zrada. Základy dekretu (o zákazu protestu) nejsou v souladu se zákonem, se svobodou demonstrovat," řekla AFP aktivistka Sophie Tissierová, která se angažovala i v hnutí žlutých vest a nyní v protestech proti očkování a pandemickým opatřením.

"Právo demonstrovat a svoboda slova jsou ústavně zaručeným právem, ale právo blokovat ostatní a bránit jim v dopravě nikoliv," odpověděl šéf vlády.

Organizátoři tzv. konvojů svobody se inspirovali hnutím proti epidemickým opatřením v Kanadě. Stovky kamionů, mezi nimiž jsou i dodávky a přívěsy, již dva týdny blokují dopravu v centru tamní metropole Ottawy a neprůjezdné jsou kvůli blokádě také některé důležité hraniční přechody mezi Kanadou a USA.

Podobné protesty se chystají i v jiných zemích. Desítky nákladních aut a dalších vozidel, od traktorů po auta s přívěsy, přijely v sobotu do Haagu a v rámci nizozemského konvoje svobody zablokovaly vjezd do historického parlamentního komplexu. K řidičům se připojila i skupina protestujících s transparentem s nápisem "Láska a svoboda, žádná diktatura". Policie vyzvala demonstranty, aby se přesunuli do parku, kde mohou v demonstraci pokračovat, napsala agentura AP.