Apple plánuje začít nejdříve s komponenty, které v jeho specializovaných obchodech opravují nejčastěji. Mezi prvními produkty tedy budou displeje, čočky kamer nebo například baterie. Nový program, přes který si je lidé můžou koupit, ale nebude na všech zařízeních.

Této vymoženosti využijí jen uživatelé iPhonu 12 a iPhonu 13. Firma postupně plánuje rozšířit tuto možnost i na počítače Mac, které používají jejich nový vlastní čip M1. „Vytvoření lepšího přístupu k originálním dílům dává našim zákazníkům ještě větší výběr, když potřebují své zařízení opravit,“ sdělil provozní ředitel Applu Jeff Williams.

I když začínají jen s pár komponenty, příští rok plánují přidat až na 200 různých součástek a nářadí, které bude k dispozici v programu. Dle slov Williamse za poslední tři roky Apple zdvojnásobil počet servisních míst s přístupem k originálním dílům, nástrojům a školením. „A nyní poskytujeme i možnost pro ty, kteří chtějí provádět své vlastní opravy,“ doplnil.

Tlak na výrobce roste

Na otázku, kolik bude vše stát se firmy ptal nejeden zdroj. Ceny součástek však Apple odmítá zveřejnit dřív, než příští rok oficiálně vydá nový program. Sdělili ale, že ceny nebudou vyšší, než jsou současné ceny oprav v nezávislých opravnách.

Apple se rozhodl k tomuto kroku kvůli současné situaci. Poslední dobou jsou výrobci elektroniky pod zvyšujícím se tlakem, aby povolili omezení oprav v nezávislých opravárnách. Tomuto hnutí se říká Právo na opravu. Nejedná se pouze o produkty Applu, zahrnuje například výrobu traktorů nebo lékařského vybavení.

Firmy, které tyto omezení praktikují čelí těžké kritice, protože tímto vytváří těžší prostor pro nezávislé provozovny nabízející opravy. Ty kvůli tomu mají těžší přístup k potřebným součástkám. Mezi ně patří například nevyjmutelné paměťové karty nebo baterie.

Dalším velkým bodem v kritice těchto značek je, že tyto taktiky mohou vést k vyšším cenám pro spotřebitele a můžou mít údajně špatný vliv na životní prostředí.

Americký prezident Joe Biden vydal v červenci nařízení vlády, ve kterém nařídil Federální obchodní komisi (FTC), aby vydala nová pravidla, která povolují svépomocné opravy. O pár dní později komise odsouhlasila i zrušení veškerých současných restrikcí oprav.

Předsedkyně FTC Lina Khanová se zavázala, že bude bojovat proti všem ilegálním restrikcím, které mohou porušovat antimonopolní zákony a zákony na ochranu spotřebitele.

I regulační orgány ve Velké Británii a Evropě zrušení restrikcí buď schválily, nebo zvažují vytvoření zákonů, které by výrobce donutily poskytovat svým zákazníkům náhradní díly.

Právo na opravu podporuje i Wozniak

Za změnou nestojí pouze státní orgány, ale také lidé ze samotných firem. Jeden z velkých podporovatelů hnutí Práva na opravu je i Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu. „Neměli bychom dnes Apple, kdybych nevyrostl ve světě, který byl technologiím velmi otevřený,“ řekl.

We're thrilled to welcome Apple to the wonderful world of DIY repair: https://t.co/wn5lL18h39 — iFixit (@iFixit) November 19, 2021

Populární stránka iFixit, která se už dlouho snaží na tyto problémy upozornit a která zprostředkovává lidem sety nářadí a návody na opravy, přivítala novinku s otevřenou náručí. „Jsme nadšení, že Apple přiznal to, co jsme my věděli už dávno: Každý je dostatečně velký génius na to, aby si opravil svůj iPhone,“ napsali na svém Twitteru.

Firmy své restrikce dříve obhajovaly tím, že je aplikují proto, aby produkty opravili pořádně a správně. „Věříme, že nejbezpečnější a nejspolehlivější oprava je ta, kterou provede vyškolený technik s použitím originálních dílů, které byly řádně zkonstruovány a přísně testovány,“ uvedl Williams ve zprávě z roku 2019, která oznamovala partnerský program nezávislých opraváren s jejich společností.

Apple sdělil, že v tomto programu mají více než 2 800 opraváren. Ty mají přístup k jejich originálním součástkám a vědomostem, jak s nimi zacházet.

I když bude program prvně dostupný pouze ve Spojených státech, v průběhu roku 2022 ho Apple plánuje rozšířit do dalších zemí.