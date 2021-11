Řidiči jedoucí po silnici Interstate 490 nedaleko města Rochester v americkém státě New York spatřili onoho odpoledne vskutku děsivý výjev. Od zrovna se otáčejícího tmavého auta utíkalo dítě, které zuřivě mávalo rukama jakoby se snažilo zastavit některé z kolemjedoucích vozidel. Dívka byla od pásu dolů nahá. Přesto žádný ze zřejmě stovek řidičů nezastavil.

O chvíli později bylo děvče řidičem dříve se otáčejícího auta odvedeno zpět do vozu. Nedaleko od stejné silnice pak o dva dny později náhodní kolemjdoucí našli její mrtvé tělo.

Jmenovala se Carmen Colónová, bylo jí deset, byla uškrcená a ještě před svou smrtí i znásilněna. Lidé byli zděšení - a to nejen hrůzným činem. Když se objevila zpráva o dívčině pokusu o útěk, bylo jasné, že se jí nikdo ani nepokusil pomoct. To nejhorší ale mělo teprve přijít – vražda Carmen Colónové z listopadu 1971 totiž byla jen začátkem. První ze série tří vražd dívek, kterým se přezdívá Abecední vraždy. Ani po půl století není jasné, kdo hrůzné činy spáchal.

Mezi lety 1971 a 1973 zemřely krutou smrtí tři dívky - všechny vraždy si byly až nápadně podobné. A nejen způsobem provedení, tedy tím, že byla oběť nejdříve znásilněná a pak uškrcená. „První písmeno křestních jmen i příjmení obětí se ve všech případech shodovalo – zabity byly desetiletá Carmen Colónová, jedenáctiletá Wanda Walkowitzová a jedenáctiletá Michelle Maenzová. Jejich těla byla navíc objevena u městeček Churchville, Webster a Macedon – první písmeno jejich názvu se tak vždy shodovalo s iniciálami mrtvé,“ připomíná list The New York Times.

Přestože se policistům povedlo získat na místě genetický materiál pravděpodobného vraha, ani v následujících letech, po nástupu moderních technologii, se jim nepovedlo pachatele dopadnout.

Kdo zabil Carmen Colónovou?



Jak již bylo napsáno výše, první obětí takzvaného Abecedního vraha se stala desítiletá Carmen Colónová. Ona dívka, jejíž pokus o útěk ignorovaly stovky lidí. Zmizela 16. listopadu 1971 podvečer. Rodinné poměry, z nichž pocházela, nebyly příliš dobré - otec rodinu opustil poté, co se přestěhovala z Puerta Rica do státu New York, dívka střídavě žila u matky a prarodičů. Často prý mívala noční můry, jinak ale byla energickým a veselým dítětem.

Onoho podvečera ji matka poslala do lékárny. „Běžně ji doprovázel její děda, bylo pro něj ale stále těžší udržet krok s oduševnělou vnučkou. Když nakonec slíbil, že dohlédne, aby vyzvedla správné léky pro svoji nevlastní mladší sestru, její podrážděná matka souhlasila, aby šla Carmen sama. Dívka si s odhodláním zavázala tkaničky na bílých teniskách a vyběhla ven," uvádí spisovatelka Cheri L. Farnsworthová v knize Alphabet Killer: The True Story of the Double Initial Murders, která se věnuje právě sérii dodnes nevyřešených vražd.

Carmen léky v obchodě skutečně vyzvedla, cestou domů ale zmizela. Jestli ji někdo násilím vtáhl do auta, nebo nastoupila dobrovolně, protože jí řidič něco nabídl či ho dokonce znala, je dodnes nejasné. Jisté ovšem je, že když bylo o dva dny později nalezeno nedaleko vesnice Churchville její mrtvé tělo, byl to hrůzný pohled. Kromě svetru, ponožek a tenisek byla dívka nahá. Její kabát se našel až po několika dnech a vypadal jakoby jej někdo vyhodil z okna jedoucího auta. Kalhoty byly objeveny až později.

Pitevní zpráva odhalila, že si dítě předtím, než ho někdo uškrtil, prožilo peklo. „Její strýc Angelo, který byl jedním z těch, kdo přišli do márnice identifikovat Carmenino tělo, řekl korespondentovi agentury Associated Press, že viděl na jejích tvářích zaschlé slzy," píše Cheri L. Farnsworthová. Desítiletou dívku pachatel znásilnil a zmlátil tak, že jí na hlavě způsobil frakturu. Pak ji uškrtil.

Přes velké zděšení, které vražda Carmen vyvolala, policisté tápali ve tmě. Když byl zveřejněn první článek o vraždě, ohlásilo se jim sice pár možných svědků, poslouchat je ovšem bylo děsivé - v den Carmenina zmizení totiž u rušné silnice viděli, jak z tmavého auta vyběhla polonahá dívka, která jakoby se snažila máváním rukou přivolat pomoc. Nikdo ale nezastavil. Kolem dítěte přitom musely projet stovky aut. „Policistům se přihlásilo jen pár řidičů. Jeden říkal, že se mu celá situace sice zdála podivná, předpokládal ale, že zastaví někdo jiný. Další mluvili o velké rychlosti a tmě, která je znejistila a nevěděli tak, zda to, co viděli, skutečně bylo to, co si mysleli, že viděli. A jiný zase zmiňoval, že předpokládal, že dívka si jen z auta odběhla na malou potřebu," uvádí Farnsworthová.

Vyšetřovatelé měli v rukou jen málo stop - jako nejpravděpodobnější podezřelý se jim jevil Carmenin strýc Miguel. Ten měl auto podobné tomu, jaké popisovali svědci ze silnice (i když se jejich výpovědi rozcházely), navíc krátce po vraždě neteře odjel ve spěchu z města. Někteří tehdejší vyšetřovatelé jsou prý dodnes přesvědčeni, že Miguel byl skutečně vrahem. V danou dobu se jim to ovšem prokázat nepovedlo - a možné to nebylo ani později.

Miguel se v roce 1991 zastřelil poté, co postřelil Carmeninu matku a dalšího příbuzného. Ve vzduchu dodnes víří otázky, zda příčinou rodinného sporu nebyla právě Carmenina vražda, nikdo na ně však nedokáže odpovědět.

Policistům se každopádně ale nepovedlo za Carmeninu vraždu nikoho zatknout. Nepomohlo ani to, když se místní rochesterská média, dobrovolníci a neziskové organizace poskládaly na pět bilboardů, které rozmístily po státě. Svítil na nich obrovský nápis: Kdo zabil Carmen Colónovou? a příslib finanční odměny. K ničemu to ale nevedlo.

A pak přišla další vražda.

V jednu chvíli tam stála. A pak byla fuč

Psal se 2. duben 1973 a od Carmeniny děsivé vraždy uplynul rok a půl. I když se část policistů případu nadále věnovala, strach z ulic Rochesteru pomalu mizel. Právě tehdy poslala Joyce Walkowiczová, matka samoživitelka, jednu ze svých dcer, jedenáctiletou Wandu, do obchodu. Učitelé Wandu sice popisovali jako někdy trochu pomaleji chápající, zároveň ale jako dívku, která si vždy splnila svoje povinnosti. A Wanda i v tomto případě bez problémů poslechla matku a vyrazila nakoupit. Byl už navečer.

Wanda v obchodě koupila vše ze seznamu od matky. Plenky pro mladší sourozence, chléb i mléko. Prodavač jí vše pomohl zabalit do jediné tašky, aby nebyla ověšená. Pak se dívka vypravila domů. Několik lidí, které potkala, vidělo, jak se trápí s těžkou taškou. A všimli si také hnědého auta, které se blížilo k místu, kde Wanda stála. Jenže situace nevypadala nijak podezřele, a tak pokračovali v cestě. „Když se po chvíli ohlédli, Wanda tam nebyla a stejně tak zmizelo auto," popsal stanici News10NBC policejní vyšetřovatel George Grbic.

Zoufalá matka nahlásila Wandino zmizení po zhruba dvou hodinách. Předtím spolu se svými dětmi oběhla Wandiny známé, zda se u nich nezastavila. Tělo jedenáctileté dívky bylo objeveno o den později. A to nedaleko městečka Webster, které začínalo na stejné písmeno jako dívčiny iniciály. „Tato dívka byla oblečena, tělo leželo obličejem v trávě. Měli jsme však důkazy, že byla obětí sexuálního zneužití," poznamenal pro stanici News10NBC vyšetřovatel Grbic. Konkrétně šlo o semeno a chlup z oblasti přirození. Příčinou smrti bylo uškrcení. Wandina matka se zhroutila.

Stejně jako u případu Carmen neměla policie k dispozici žádnou smysluplnou stopu. Nepomohly ani četné články v novinách, vyšetřovatelé se stále nacházeli ve slepých uličkách. Přesto, že podobnosti s případem Carmen byly až zarážející, policie se nechala slyšet, že oba případy spolu nesouvisí. Nemohla ovšem tušit, že vrah ještě neskončil.

Příliš mnoho náhod

Noční můra obyvatel Rochesteru pokračovalo sedm měsíců po Wandině smrti. „Šestadvacátého listopadu 1973 zmizela jedenáctiletá Michelle Maenzová. Ztratila se cestou ze školy," uvádí server Unsolved Casebook.

Michelle směřovala do obchodního centra, aby hledala peněženku, kterou tam předtím ztratila její matka. Cestou potkala svého strýce, když jí ten ale nabídl odvoz domů, odmítla, a její strýc to dále neřešil. Šlo o osudovou chybu.

Toho dne pak byla Michelle spatřena svědky, kteří později svědčili na policii, ještě třikrát. „Svědek ji viděl v rychle jedoucím autě a zdálo se mu, že dívka pláče," popsal později detektiv Anthony Fantigrossi pro stanici WHEC. Další svědek zase dívku viděl, jak sedí v autě na parkovišti a jí.

Nejblíže k záchraně Michelle se dostal třetí svědek z toho dne. „Všiml si, že na kraji silnice stál u velkého odstaveného béžového auta s otevřeným kufrem muž, který držel za zápěstí dívku, jež odpovídala Michellinu popisu," uvedla stanice WHEC. Svědek zastavil a stáhl okénko na svém autě, aby se podíval, zda muž nepotřebuje pomoct, nebo zda se neděje něco zvlášního. Ten se ale na něj podíval takovým pohledem, že svědek raději rychle odjel. Se svým zážitkem se policii svěřil až po nalezení dívčina těla.

Ostatky byly nalezeny dva dny po jejím zmizení. Děvče bylo dobité, znásilněné. I když byla oblečená, stopy jasně ukázaly sexuální útok. Dívku po znásilnění někdo uškrtil.

Tentokrát už bylo policistům jasné, že všechny tři vraždy spolu souvisí. To, jakým způsobem byly vybrány oběti a jak byly zavražděny, se až příliš podobalo. Na rozdíl od předchozích dvou vražd však měli vyšetřovalé k dispozici popis možného pachatele. „Svědci muže popsali jako bělocha ve věku 25 až 35 let, šest stop vysokého. Měl oblečenou vestu a džíny zastrčené v kovbojských botách," uvedla stanice WHEC. Na tváři měl strniště a svědky zaujaly i dlouhé špinavé nehty.

Nevyřešený případ

I když vyšetřovatelé věřili, že díky identikitu by mohli vraha všech tří dívek dopadnout, ale nestalo se tomu tak. Vraždy dívek, které pocházely z rozvrácených a chudých rodin, byly silně medializovány, ani to však nepomohlo.

Všechny stopy, které se policistům povedlo zajistit, vždy nakonec vedly do slepých uliček. „Dívky pokaždé někdo nalákal do auta, nikdy ale nebyli žádní svědci, kteří by poskytli bližší popis, a to přesto, že se únosy odehrály v rušných čtvrtích,“ zmiňuje list Democrat and Chronicle.

Během let se vynořilo několik jmen mužů, které policisté považovali za možné vrahy, nikdy ale nikdo z nich nebyl z Abecedních vražd obviněn. Nepomohly ani moderní technologie. „Policisté dokonce jednou exhumovali tělo podezřelého vraha, aby porovnali jeho DNA se stopami, nalezenými na těle prostřední oběti,“ uvádí Democrat and Chronicle. Ani to ovšem nezafungovalo.

Případy vražd tak zůstávají nevyřešené…