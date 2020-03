Čím lépe se nám to bude dařit, tím dřív dostaneme „opušťák“. Tím se snažíme udržovat morálku. Je ale jasné, že na některých místech lehce upadá. Zvlášť, když se pomalu blíží minimální 14denní limit, po který má být 21 obcí odříznuto od okolního světa.

Hygiena bude stávající situaci vyhodnocovat během soboty a nejpozději v neděli v poledne má být jasno. Na rozhodnutí čekáme všichni s napětím, ale podle mě nemá cenu se k pondělku upínat zbytečně přehnaně. Počkáme a uvidíme.

Událost dne? Na balkon do ptačího krmítka přiletěli vděční strávníci. V opeřencích se nevyznám, takže nejsem schopen určit druh, ani smysluplně popsat, ale tihle tu přes zimu nejsou. Teď se vrátili poprvé. Přistihl jsem se, že jejich hodování sleduju mnohem déle než dřív. Inu karanténa… Docela by mě zajímalo, jestli si všimli, co všechno se tady jinak změnilo od podzimu.

Spousta věcí se i v karanténě do normálu vrací, i když velmi zvolna. Platí to bohužel i pro oblasti, ve kterých bychom si to nepřáli. Z nákupního seznamu, kdo ví proč, mi vypadl bílý jogurt, takže lívance již není možné vychutnat si naplno. Ach jo, tak příště no…

Skoro stejně nemile překvapila „rvačka“ na sociální síti o granule pro psy, které Litovel dostala darem. Pevně věřím, že zůstala jen ve virtuální rovině.

Dosud jsem nezaznamenal, že by byl krmení pro domácí mazlíčky nedostatek. Obchody s tímto zbožím zůstaly otevřené. Přesto jsem musel číst věty typu: Proč ten druhý dostal a já ne? Z některých mi fakt nebylo dobře po těle.

Jeden litovelský podnikatel, když jsme se potkali v obchodě s potravinami, mi zase vyprávěl historku. Při nákupu materiálu u dodavatele byl svědkem příjezdu kontroly. Prý na udání. Někomu se zdálo, že na nákup přijelo lidí moc, tak zvedl telefon a konal.

Pojďme zkusit aspoň ještě pár dní řešit to, jak každý z nás může pomoct nelehkou situaci zvládnout. První dny téhle krize mě naplnily optimismem. Kolik lidí se zvedlo a pustilo se do pomoci potřebným bez ohledu na vlastní nepohodlí. Pojďme v tom pokračovat. Litovel ve velké většině drží pohromadě a společně to zvládne.

Nic netrvá věčně.