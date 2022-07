Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes po jednání s ministry hospodářství zemí EU řekl, že v souvislosti s dodávkami plynu je důležité udržet ekonomiku v chodu v co nejvyšším stupni. To bude podle něj i ve prospěch domácností. "Věřím proto, že se budou chtít na úsporách podílet všichni," uvedl.

Zdražování dopadá hlavně na nejchudší. Z úspor by nevyžila ani polovina Čechů

Evropská komise dnes navrhla, aby unijní země kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu v nadcházející topné sezoně omezily spotřebu plynu o 15 procent. Úspory se mají týkat období od konce letošního srpna do konce března příštího roku. Počítat se budou z průměrné spotřeby jednotlivých zemí v tomto období za posledních pět let. Omezit používání plynu by měli podle komise všichni spotřebitelé, od domácností přes úřady či firmy po elektrárny.

Do hledání cen pro nezávislost na dodávkách plynu z Ruska se ČR podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ČR pouští sice pod tlakem, ale do budoucna jí zůstane. "Zároveň je to výzvou k tomu, abychom zcela přirozeně bez nějakého ideologického zápalu, ale v logice věci, se snažili využívat obnovitelné zdroje energie," řekl. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) doplnil, že lidé mají možnost zateplit si bydlení či pořídit tepelné čerpadlo a mohou na to získat dotace. Na takovou podporu míří podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) i evropské fondy, které mohou v současné situaci pomoci domácnostem, ale třeba i průmyslu.

Brusel dnes odhadl, že plné odpojení ruského plynu by mohlo snížit hrubý domácí produkt EU o 0,9 až 1,5 procenta. Komise očekává, že Moskva plně neobnoví přerušené dodávky plynovodem Nord Stream 1 a že se evropský blok bude muset před zimní sezonou vyrovnat s omezováním spotřeby.

V této souvislosti dnes vláda projednala návod ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro státní správu, jak snížit spotřebu plynu a elektřiny ve veřejných budovách v souvislosti se současnou energetickou krizí. Další návody resort chystá pro firmy a domácnosti, informoval dnes v tiskové zprávě.

Bez ruského plynu: Evropské státy by měly omezit spotřebu o 15 procent, míní EK

Síkela v úterý uvedl, že plyn z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v ČR o jeden a půl až dva měsíce. Zásobníky plynu v ČR jsou nyní plné zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S využitím plynu z LNG terminálu by tak ČR vydržela zřejmě až do března. ČR podle Fialy také chystá také přímé propojení plynovodem z Polska.

Současná česká vláda udělala podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) pro nezávislost ČR na ruském plynu za několik měsíců více než vláda bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) za mnoho let. Minulí ministři podle ní promarnili několik příležitostí k vymanění se z této závislosti a ČR na Rusko ještě více přivázali.