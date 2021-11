Na Šumavě tančili s mrtvolami. Vojáky pak stihl krutý trest, do roka zemřeli

V 50. letech minulého století se na Šumavě odehrála mnohá zvěrstva, ale to, co se stalo ve dnes již zaniklé obci Hůrka u Prášil, nemělo obdoby. Opilí vojáci tam tehdy z hrobky vyndali rakve s mumiemi. Se ženami, oblečenými v krásných róbách, tančili a pak všechny mrtvé rozstříleli a zakopali. Podle legendy, která se na Šumavě dodnes traduje, je za to stihl spravedlivý trest – do roka všichni zemřeli.

Obec Hůrka v době, kdy tam ještě žili lidé a hrobka rodiny Abele byla neporušená, a v posledních letech | Foto: se svolením Vladimíra Černého, Emila Kintzla a Muzea Šumavy