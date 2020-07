Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) dokončil vyšetřování loňského letu QS1125 společnosti Smartwings z řeckého ostrova Samos do Prahy. Rozhodnutím letět téměř celou trasu kvůli závadě na levém motoru dál bez nouzového přistání podle ÚZPLN kapitán letadla Pavel Veselý opakovaně chyboval.

V závěrečné zprávě upozornil ÚZPLN na celkem 21 pochybení kapitána letadla, který po tomto incidentu přišel o post šéfpilota aerolinky. „Ignoroval oprávněný požadavek F/O (druhý pilot, pozn. redakce) na urychlené snížení letové hladiny z důvodu klesající rychlosti letounu po vysazení pohonné jednotky, a ve výsledku tak zapříčinil gradování stresu v posádce,“ uvádí zpráva.

Letoun společnosti Smartwings letěl 22. srpna z řeckého ostrova Samos do Prahy. Letadlu přestal během letu nad Egejským mořem fungovat levý motor, který se posádce nepodařilo znovu nastartovat. Stroj pak pokračoval v nižší letové hladině až do Prahy. Na palubě bylo 170 lidí.

V seznamu pochybení je například také zatajení technického problému řízením letového provozu v řadě zemí. Potíže oznámil jen řídícím v Aténách, kde současně ale uvedl, že vhodné letiště pro přistání bude až Praha. „Přestože v čase tohoto prohlášení věděl, že nemá dostatek paliva k jeho dosažení,“ uvádí zpráva.

Posádka se po výpadku levého motoru dvakrát snažila o jeho oživení, ale neúspěšně. Takzvaným „letícím pilotem“ byl první důstojník. „Byl jsem nervózní, protože padala rychlost, chtěl jsem začít klesat. Tlačil jsem na pana kapitána, aby bylo vykomunikováno klesání, předpokládal jsem použití standardní fráze,“ uvedl vyšetřovatelům.

Kapitán to ale odmítl. Situaci v kokpitu označil za nervózní. Kapitán kvůli závadě klesl z letové hladiny 36 tisíc stop do 24 tisíc stop. Kapitán snížil otáčky pracujícího motoru. „Abychom pracující motor neutavili,“ uvedl ve výpovědi druhý pilot. Další rozhodnutí kapitána se už druhý pilot rozhodl nerozporovat a mentálně se připravoval na přistání v Praze.

Mechanici upozornili na vibrace

Zpráva současně uvádí, že už při odletu z Prahy na Samos upozornili mechanici na vibrace motoru. Podle zprávy kapitán riskoval, i pokud jde o palivo. „Neznal příčinu vysazení motoru, a tudíž nemohl vědět, zda vysazení motoru č. 1 nebylo způsobeno kontaminací paliva,“ píší vyšetřovatelé.

Velitel letadla prý navíc do svého rozhodnutí doletět až do Prahy nezapočítal nepředvídatelné okolnosti a případnou nutnost doletět na jiné letiště, v tomto případě do Drážďan. „V takovém případě by PIC (kapitán letadla) musel deklarovat nouzi (MAY DAY) z důvodu zbytku paliva, aby zabezpečil letu pomoc od složek ATC – nejvyšší prioritu na přistání. Malý zbytek paliva na palubě a ztráta pohonné jednotky by vedl k dalšímu nárůstu stresu v posádce a zvýšenému riziku vzniku možných chyb na přistání,“ stojí ve zprávě.

V seznamu pochybení je i skutečnost, že cestující vůbec nebyli informováni o skutečné povaze závady a že velitel nezajistil záznam rozhovoru z kokpitu. „Nelze uspokojivě prokázat, avšak ani spolehlivě vyloučit, že rozhodování velitele letounu a současně letového ředitele společnosti ovlivnily ekonomické aspekty vzniklé situace,“ dodal ústav ve zprávě. Tím, že letadlo nepřistálo dříve, posádka ušetřila aerolince prostředky za náhradní letadlo, současně ale způsobila dopravci mezinárodní ostudu.

Ústav zároveň doporučil provést u Veselého psychologické vyšetření, protože ten se i nadále domnívá, že rozhodoval správně. Do firmy také poslal kontrolu Úřadu civilního letectví.

Veselý si stojí za tím, že se rozhodl správně. „Jsem přesvědčen o tom, že moje bohatá letová praxe je dostatečně velká, abych dokázal zhodnotit všechna rizika spojená s rozhodovacím procesem, nicméně si uvědomuji, že mohou vzniknout okolnosti, které si zaslouží, aby k nim bylo přistupováno s náležitou opatrností,“ uvedl ve výpovědi.

Smartwings původně postup šéfpilota obhajovaly, později ale Veselého z funkce letového ředitele sesadily. Letos firma obhájila bezpečnostní audit. Vyjádření Smartwings zjišťujeme. Podle mluvčí Vladimíry Dufkové ve firmě dál působí jako řadový pilot.

Vyjádření Smartwings



Společnost Smartwings implementovala veškerá nápravná opatření, která vzešla jak z interního šetření společnosti, tak z požadavků Úřadu pro civilní letectví. Cílem nápravných opatření je, aby se podobné případy nemohly v budoucnu opakovat.



Smartwings se bude řídit všemi doporučeními vyplývajícími ze závěrečné zprávy ÚZPLN. Ta potvrdila, že se nejednalo o systémovou chybu.