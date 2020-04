„Chtěl bych všem našim spolubočanům poděkovat, že jsou nejen kreativní a solidární, ale i zodpovědní,“ uvedl na úvod tiskové konference předseda vlády. „Musíme z krize vyvodit důsledky a nedopustit, abychom nebyli soběstační. Je důležité, že u nás vzniká výroba ventilátorů, že máme vlastní výrobu testů,“ uvedl Babiš a doplnil, že na stejné téma jednal během videokonference s premiéry zemí, které koronavirovou krizi zvládly nejlépe.

Záruky za úvěry

ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Navázali jsme na novelu zákona o firmě EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost - pozn.red.), jejíž kompetence se rozšíří na poskytování záruk i pro větší firmy, které jsou exportní a dostanou se kvůli koronaviru do problémů. EGAP bude poskytovat úvěry a prostřednictvím komerčních bank bude poskytovat státní záruky,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Navazuje to na předcházející programy COVID 1, COVID 2 a COVID 3.“

Schillerová uvedla, že ministerstvo chystá kasanční stížnost proti rozhodnutí městského soudu v Praze, který rozhodl o neplatnosti některých vládních opatření. Podle ministryně financí bylo jedinou vadou, kterou soud shledal, schválení opatření na základě chybně zvoleného zákona.

„Soud v rozsudku konstatuje, že jsme postupovali v dobré víře,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „My máme celou řadu kompetencí, kdy můžeme vydávat mimořádná opatření a jedno z těch ustanovení je, že můžeme činit zákazy a nařízení k likvidaci epidemie. Chceme, aby případ posoudil Nejvyšší správní soud.“

Premiér Babiš upozornil na případy z jiných zemí, kde „rozhodovali koho intubovat, mrtvé nakládali do náklaďáků a skladovali na ledových plochách“. „Naše role byla ochránit životy našich spoluobčanů. Já myslím, že naši epidemiologové a naše vláda, že jsme to zvládli, a to je hlavní,“ řekl.

Roušky a domovy pro seniory

V březnu v česku přibylo zhruba 35 tisíc nezaměstnaných. Ministryně práce Jana Maláčová na tiskové konferenci uvedla, že za měsíc duben by nezaměstnanost mohla stoupnout na 3,4 procenta.

Uvolnění opatření v domovech pro seniory je podle Maláčové zařazeno až do poslední vlny uvolňování vládních opatření. Návštěvy v těchto zařízeních tak budou možné až od pondělí 8. června. „Může se to ale změnit, uvedla ministryně.

Pravidla nařizující nosti na veřejnosti ochranu obličeje v podobě roušek či respirátorů zatím zůstávají v platnosti. Podle ministra zdravotnictví může v následujících týdnech dojít k zavedení výjimek například pro některé umělce, případně rozlišování, zda se lidé pohybují v otevřeném či uzavřeném prostoru.

Prodloužení nouzového stavu

Ministr zdravotnictví Vojtěch také uvedl, že vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května. „My určitě nechceme, abychom museli od 1. května rušit veškerá opatření. Hrozilo by obrovské riziko masivního nárůstu počtu pacientů s nemocí covid-19. Na tom panuje odborná shoda. Jedinou možností po rozhodnutí soudu je prodloužení nouzového stavu,“ uvedl Vojtěch. „Věřím tomu, že sněmovna prodloužení nouzového stavu podpoří.“

Cestování do zahraničí je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka teoreticky možné, ovšem pouze pozemní cestou a za přísných podmínek. „Cestovat je tedy možné například vozem. Jak Slovensko, tak Polsko v tuto chvíli cizincům neumožňují vstup na své území, Rakousko požaduje potvrzení o bezinfekčnosti a v případě Německa pak je cestování možné jen ze závažných důvodů, kam pravděpodobně nespadají například nákupy za hranicemi,“ uvedl. Pro vstup do země bude pak nutné prokázat se negativním testem na nemoc covid-19 nebo strávit 14 dnů v karanténě.

„Člověk který přijíždí musí mít potvrzení, že je covid negativní, jinak musí do karantény. My umožníme to, aby člověk, který si chce udělat test, to mohl udělat i na území České republiky. Pokud bude negativní, bude karanténa ukončena. Jde nám hlavně o to, aby lidé nebyli nakažení,“ doplnil ministr Vojtěch.

Ministerstvo zahraničí dnes zároveň vydalo pro české občany doporučení necestovat s výjimkou nutných případů.