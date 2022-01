Do izolace budou muset nejen lidé s potvrzenou nákazou, ale i ti, kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. A to i očkovaní a lidé po prodělání covidu. Dosud nemuseli, pokud nebyli z jedné domácnosti.

Omikronová hrozba

Ze zahraničních dat vyplývá, že omikron je nakažlivější než delta, ale do nemocnic míří menší podíl lidí s vážným průběhem nemoci. Podle predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se dá na vrcholu vlny epidemie omikronu očekávat až 50 tisíc nakažených za den a do nemocnic bude přijímáno i 900 pacientů denně. V jeden den by tak mohlo být i sedm tisíc hospitalizovaných.

Důvodem ke zkrácení karantén byla podle dřívějších vyjádření členů vlády obava, že by kvůli velkému množství nakažených a lidí v karanténě mohli chybět pracovníci v klíčových oblastech ekonomiky. Ústřední krizový štáb v pondělí zástupcům kritické infrastruktury zadal vypracovat plán opatření, který ji na situaci připraví.

Testování zaměstnanců

Vláda také jednala se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Spolu s nimi se dohodla, že se od 17. ledna budou testovat bez výjimky všichni zaměstnanci. „Všichni se budou testovat pomocí antigenních sebetestovacích sad. Dvakrát týdně nebo jednou za tři až pět dnů. Pokud vyjde test pozitivní, odchází pracovník do karantény na pět pracovních dnů. Bude to nastaveno na dva až tři týdny, během té doby budeme monitorovat, jak se vyvíjí omikron," upřesnil ve středu Válek.

Testy budou hrazeny ze zdravotního pojištění, tedy z fondu rezerv. Pokud se pracovníci odmítnou otestovat, budou muset podstoupit doplňující restrikce, jako je nošení respirátorů, home office nebo práce mimo kolektiv ostatních.

Češi často chybují. Bez PCR testu certifikát nedostanou, potvrdil Válkův resort

V současné době se musejí testovat jen pracovníci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je závazné jednou týdně. Pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní test, musí se dostavit na oficiální odběrové místo k provedení potvrzujícího PCR testu.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na tiskové konferenci uvedl, že bude potřeba nakoupit více než dva miliony testovacích sad pro státní instituce. „Tuto středu Správa státních hmotných rezerv vypíše výběrové řízení na nákup nových testů,“ sdělil Rakušan. K dispozici by měly být po polovině ledna.

Válek zároveň znovu zopakoval, že nejúčinějším nástrojem proti koronavirové epidemii a šířící se variantě omikron je očkování. „Je to jednoduché. Proč se mám očkovat? Abych neumřel. Jiná cesta z covidu není. Omikron je rychlá nákaza s rychlým nástupem. Také proto jsme otevřeli očkovací centra pro všechny po pěti měsících po druhé dávce," doplnil Válek.