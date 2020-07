Nutné bylo ochránit životy a zdraví obyvatel, ekonomika byla až na druhém místě. Nyní se situace obrací a většina občanů se ptá, jak vládnoucí garnitura zvládla pomoc zaměstnancům, podnikatelům a živnostníkům, zda ji správně zacílila a co udělala pro povzbuzení nejpostiženějších odvětví. Kdekoho straší rozpočtový schodek ve výši 500 miliard korun. K jeho schválení menšinová vláda ANO a ČSSD potřebuje hlasy komunistů, které za různé ústupky získá.

S nebývalou intenzitou řešila i zahraničněpolitické otázky, konkrétně vztah s Čínou a Ruskem. Prověrkou zdatnosti prošly resorty zdravotnictví a školství, které se ukázaly díky lékařům, sestrám, záchranářům, učitelům a ředitelům v tom nejlepším možném světle.

Jakou známku byste dali vládě vy? Hlasujte v anketě pod článkem

V krizi se osvědčil vicepremiér Jan Hamáček, který jako šéf Ústředního krizového štábu řídil dodávky ochranných pomůcek s přehledem a rázně. A zřejmě všichni umělci a zaměstnanci kulturní sféry si oddychli, že ve zlých časech sedí v křesle ministra kultury Lubomír Zaorálek, jenž vystřídal tragického Antonína Staňka. Jaké známky si ministři zaslouží podle Deníku?

ANDREJ BABIŠ, premiér (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 2

Umělecký dojem: 3-

Politický leadership: 1

Výsledná známka: 2

Premiér se na počátku pandemie choval nečitelně, jeho tiskové konference byly úmorně dlouhé a nesrozumitelné. Od první chvíle ale dal na rady epidemiologů, což se vyplatilo celé zemi. Záhy také začal pumpovat peníze do ekonomiky, byť v tomto směru jeho kabinet působil dost chaoticky. Kdyby víc dbal na rady opozice, mohli živnostníci dostat víc prostředků o několik týdnů dříve.

Lidé pracující na dohodu se jí nedočkali dosud. Půjčky podnikatelům v řádu miliard se rozbíhaly pomalu. Andrej Babiš dál čelil podezření ze střetu zájmů, které se dostalo až na úroveň Evropského parlamentu, kde ho 76 procent europoslanců shledalo v tomto smyslu „vinným“. Krize vládu stmelila, koaliční rozmíšky byly minimální.

JAN HAMÁČEK, 1. vicepremiér, ministr vnitra (ČSSD)

Odborné zvládnutí resortu: 2

Umělecký dojem: 1

Politický leadership: 2

Výsledná známka: 2

Červená mikina ministra vnitra Jana Hamáčka se svým způsobem stala symbolem úspěšného boje s koronavirem. Vicepremiér překousl prvotní akt nedůvěry, kdy byl šéfem Ústředního krizového štábu jmenován epidemiolog Roman Prymula, ale časem se do funkce vrátil a zvládl bezproblémový dovoz ochranných pomůcek z Číny.

Jednal a mluvil úsporně, resort měl pod kontrolou, což obyvatelé ocenili i tím, že ho v období nouzového stavu označili za nejdůvěryhodnějšího politika. Nezabránil ovšem tomu, aby kabinet netransparentně nahradil vydávaná opatření podle krizového zákona paragrafy ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

ALENA SCHILLEROVÁ, vicepremiérka a ministryně financí (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 2

Umělecký dojem: 2

Politický leadership: 2

Výsledná známka: 2

Ministryně financí se v prosinci pyšnila schodkem 40 miliard korun, přičemž se očekávalo, že při úctyhodném růstu HDP nakonec bude deficit vyrovnaný. Po zmrazení hospodářství v důsledku pandemie musela vláda třikrát do sněmovny s žádostí o zvýšení schodku. V červenci by měli poslanci schválit jeho půlbilionovou výši, přičemž ministerstvo financí nerozepsalo, kam má dalších 137 miliard jít, což odmíta i KSČM.

Alena Schillerová nedokázala vždy srozumitelně vysvětlit, jak fungují jednotlivé programy pomoci a proč se například netýkají lidí pracujících na dohodu. Politicky ji poškodilo odhalení, že přes její ujištění, že v Bruselu běžně hovoří anglicky, tento jazyk v podstatě neovládá.

KAREL HAVLÍČEK, vicepremiér a ministr průmyslu a obdchodu (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 2-

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 2

Výsledná známka: 2-

Měl být hlavní oporou premiéra Andreje Babiše, ale po velmi nadějném rozjezdu loni na podzim se zadrhl při přípravě programů COVID. Ty příliš nefungovaly, respektive byly složitě administrovány, takže peníze se k podnikatelům dostávají po týdnech čekání a vyplňování hory papírů.

Nedokázal také občany přesvědčit, že vláda má reálný plán investic, kam by měly směřovat půjčené miliardy. ODS tak poukazuje na to, že vláda se nechce z krize proinvestovat, ale „prodotovat“. Nijak výrazně se neprojevil tlak na přechod státní správy z papírové do digitální podoby.

TOMÁŠ PETŘÍČEK, ministr zahraničí (ČSSD)

Odborné zvládnutí resortu: 2

Umělecký dojem: 2

Politický leadership: 3

Výsledná známka: 2-

Kromě výborně zvládnuté repatriace českých občanů i z nejvzdálenějších destinací, kde uvízli kvůli pandemii, řešil resort zahraničí postupné otevírání hranic. Daleko víc se Tomáš Petříček zapotil při sporech o cestu šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, kterou kategoricky nedoporučil. S agresivním čínským velvyslancem si ale příliš poradit neumí.

Nezačaly ani avizované rozhovory s ruskou stranou, kde jsou aktuální vztahy na bodu mrazu a skončily vyhošťováním diplomatů. Kauza ricin byla operací ruských tajných služeb, kterou ČR neodhalila a sedla Rusům na lep. Mezi Černínským palácem a Pražským hradem panuje studená válka.

ROBERT PLAGA, ministr, školství (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 2

Politický leadership: 2

Výsledná známka: 1-

Učitelé během krize prokázali, že jsou flexibilní, profesionálně zdatní a umějí si poradit i s dálkovou výukou, na niž nebyli připraveni. Přes hojnou a často účelovou kritiku se Robert Plaga držel pokynů, které jeho resort v těsné spolupráci s epidemiology vydal už v dubnu.

Žáci zvládli maturity i přijímací zkoušky. Část z nich si přišla pro vysvědčení, které mělo častěji než běžně slovní podobu. Plaga stihl představit i klíčový vzdělávací dokument Strategie 2030+. Pokud dodrží slib zvýšení průměrného učitelského platu na 45 tisíc korun, bude jedním z nejlepších členů Babišova týmu.

LUBOMÍR METNAR, ministr obrany (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 3-

Výsledná známka: 3

Nenápadný ministr obrany dokázal takřka nemožné. Nekompromisním trváním na dotažení slíbených armádních zakázek (bojová vozidla pěchoty, děla, vrtulníky, radiolokátory) přiměl změnit názor i premiéra Andreje Babiše, který chtěl původně na nákupech pro vojsko šetřit.

Byť hlavním důvodem byl asi americký tlak v rámci NATO, Lubomír Metnar si u vojáků získal respekt. Zatím se nikdo příliš neptá, zda zakoupená technika je opravdu nejpotřebnější a nejkvalitnější.

RICHARD BRABEC, ministr životního prostředí (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 2

Politický leadership: 2-

Výsledná známka: 2

Životní prostředí bylo jediným odvětvím, které během krize vzkvétalo. Jeho šéf Richard Brabec tak mohl v klidu připravovat potřebné legislativní normy. Číslem jedna je přitom ochrana vody, která by se měla dostat i do Ústavy ČR. Zatím se mu nedaří uzavřít záležitost kolem polského hnědouhelného dolu Turów.

KAREL HAVLÍČEK, vicepremiér a ministr dopravy (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 2-

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 2

Výsledná známka: 2-

V resortu dopravy se Karel Havlíček příliš předvést nestihl, byť na dálničních úsecích se pracovalo i v době nouzového stavu. Kolik se toho udělalo, lidé posoudí až koncem roku. Nejviditelnějším výstupem z tohoto resortu tak byla hádka o poskytnutí státních garancí letecké česko-čínské společnosti Smartwings.

Zatímco Karel Havlíček byl pro nějakou formu zajištěné půjčky, ministryně financí Schillerová je proti. Aktuálně vláda rozhodla, že tato společnost, stejně jako ostatní dopravci bude moci dosáhnout na program COVID Plus.

ADAM VOJTĚCH, ministr zdravotnictví (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 2-

Umělecký dojem: 1-

Politický leadership: 2

Výsledná známka: 2

Adam Vojtěch se v posledním čtvrtroce opravdu nenudil. Byl společně s Romanem Prymulou tváří zdolávání krize. Po prvotní blamáži s nedostatkem pomůcek se snažil vystupovat jako reprezentant nejdůležitějšího resortu. I ve vypjatých chvílích byl klidný.

Přízeň ředitelů fakultních nemocnic si získal jejich oddlužením, vláda zvýšila platby za státní pojištěnce, FN Brno získala souhlas s výstavbou nové porodnice. A ve finále se Vojtěch dokázal „zbavit“ svého neoblíbeného náměstka Prymuly, který zakotvil jako poradce na Úřadu vlády.

MIROSLAV TOMAN, ministr zemědělství (ČSSD)

Odborné zvládnutí resortu: 2-

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 3-

Výsledná známka: 3

Zemědělství se dostalo na výsluní, mluví se o zvýšení potravinové soběstačnosti, stanovení povinného podílu českých potravin v prodejní síti. Nic z toho se ale zatím nepromítlo do legislativy ani do praxe. Bez konkrétní pomoci a jiného nastavení evropských dotačních pravidel změnu očekávat nelze.

Vydatné červnové deště alespoň trochu pomohly vyprahlé půdě, přesto sucho bude nadále – společně s kůrovcem – pro ministra zemědělství tématem číslo jedna.

KLÁRA DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 3

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 3

Výsledná známka: 3

Na její resort dopadl koronavirus asi nejhůře, protože má na starost cestovní ruch a turismus, kterážto odvětví byla zasažena nejdramatičtěji. Pomohl jim Lex voucher, ale jinak se státu příliš nedaří podnítit domácí cestování. Ze slíbených poukazů prošly jen lázeňské kupony ve výši 4000 korun pro dospělé.

Zamotanou hlavu má Klára Dostálová i z nového stavebního zákona, k němuž se sešlo na 5000 připomínek. Z jejího resortu také odešla do sněmovny absurdní předloha o veřejných zakázkách bez soutěže. Po kritice ji vládla stáhla.

JANA MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)

Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 2-

Politický leadership: 2

Výsledná známka: 2

Akční ministryně Jana Maláčová neúnavně prosazovala zákony, které pomáhají udržet zaměstnanost, program Antivirus patří k nejúčinnějším nástrojům proti propadu hospodářství. Otázka je, jak dlouho je stát utáhne a zda už není nejvyšší čas, aby se lidé začali vracet do práce.

Vlna propouštění se očekává v září, a teprve pak se ukáže, jak schopnou političkou Jana Maláčová je. Řešit musí i zákon, který zajistí financování jeslí, v něž se promění dětské skupiny pro děti do tří let.

MARIE BENEŠOVÁ, ministryně spravedlnosti (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 3-

Politický leadership: 3

Výsledná známka: 3

Marie Benešová zvládla rychlé přijetí nouzové legislativy, která zmírnila dopady exekucí. Proslavila se větou, že podnikatelé musejí mít pro případ každé krize „vatu“. Bude to její resort, který by v případě masových žalob na stát o náhradu škody řešil spory s majiteli zavřených provozoven.

Předložila také novelu zákona o konečných majitelích (transpozice evropského zákona proti praní špinavých peněz) firem. Podle opozice jeho část o svěřenských fondech jde na ruku Andreji Babišovi. Prezident Miloš Zeman nedal na její doporučení a místo Roberta Fremra jmenoval předsedou Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho.

LUBOMÍR ZAORÁLEK, ministr kultury (ČSSD)

Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 1-

Politický leadership: 1

Výsledná známka: 1

Lubomír Zaorálek přišel do zničeného resortu jako politický matador. Okamžitě začal napravovat chyby svého nekompetentního předchůdce Antonína Staňka, omluvil se oběma odvolaným ředitelům NG Praha Jiřímu Fajtovi a Muzea umění v Olomouci Michalu Soukupovi, odvolal ředitelku Památníku Lidice Martinu Lehmannovou a jmenoval jejím nástupcem Eduarda Stehlíka, pro postižený resort vyjednal miliardu korun, stejnou částku chce získat na podporu kreativního průmyslu a pomoci hodlá i vydavatelům periodického tisku.